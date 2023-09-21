加拿大印度齟齬恐成南北對立 戰略地位孰輕孰重？西方國家左右為難

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）18日指控印度特務6月在境內刺殺支持哈利斯坦（Khalistan）獨立建國的加籍錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar），兩國齟齬升高至外交事件，互相驅逐外交官，但由於印度勢力崛起，得罪不起，應如何表態，該站在哪一方，西方國家陷入兩難。

路透社、BBC報導，以西方民主國家之標準，他國在境內濫殺公民不可原諒，公開懲治有其必要。2018年，俄國雙面間諜與女兒在英國遭到毒害，英美加等國就驅逐了逾百名俄羅斯外交官。

然而，這次加國聲稱握有確鑿情資，印度政府就是幕後黑手，卻不見美國等民主大國發聲相挺，原因無他，實是印度已非昔日之印度，在詭譎的國際局勢中，這顆棋子不能惹也不能捨。

印度不僅是全球人口最多國家、全球第五大經濟體，也是西方抗衡中國的潛在堡壘，這點從最近的二十大工業國（G20）峰會便可見端倪。烏克蘭盟友最終還是妥協了，不在聯合公報中直接譴責俄國，以免惹得印度不開心。

由於印度儼然是「全球南方」（Global South）之首，而這些開發中國家多半不願對俄羅斯採取強硬態度。歐美國家為了烏克蘭，這些日子以來，拉攏努力可謂從未停歇。西方國家最不願看到的，就是這兩個大英國協國家之爭端演變成南北對立之勢。若挺加拿大，恐怕會激起各國跟著選邊站，無助解決俄烏戰爭僵局。

其他左右兩難的五眼聯盟（Five Eyes，英美加澳紐）國家，不約而同採取拖字訣。據傳杜魯道已與美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）談及此事，但各方都不願貿然相挺，謹慎再謹慎。

白宮對事件表達了「高度關切」，呼籲進一步調查，「將元凶繩之以法。」至於英國與澳洲這兩個有著龐大錫克教教徒的國家，更不能輕舉妄動，以免引火上身。

尚且不知加國會否與盟友分享情資內容，各人目前只能關切並觀望，以免淌入渾水。西方國家不願看到印度加入俄國、伊朗與沙烏地阿拉伯等國家之行列，在境外進行恣意暗殺之劣舉，但若印度果真罪證確鑿，各國該如何因應，勿要厚此薄彼，勿要傷了感情，考驗了為政者的智慧與手腕。