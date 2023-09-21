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聽力損傷、高血壓等12項危險因子恐提高失智症風險！研究：從日常生活10招養出好腦力

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/21 10:43
全球大約有４成失智症與12項危險因子有關，包括：低教育程度、聽損、高血壓、過量飲酒、肥胖、抽煙、憂鬱、糖尿病、空汙等。（圖／pixabay...

全球大約有４成失智症與12項危險因子有關，包括：低教育程度、聽損、高血壓、過量飲酒、肥胖、抽煙、憂鬱、糖尿病、空汙等。（圖／pixabay...

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）全球失智症人口逾5千5百萬，在台灣也有超過32萬患者，人數逐年推升，對個人、家庭、社會造成嚴重衝擊，是重大的公共衛生議題；不可逆的失智症，至今仍沒有解藥，但有可能預防，多項研究證明，健康的生活型態有助於避免失智症的危險因子、降低罹患失智症的風險。

「預防醫學，從每一天的生活習慣開始。」安法診所副院長柯威旭指出，「以『4護 + 6養』積極管理生活型態，可以保護並活化腦細胞，強健腦力，拉開與失智症的距離。」

「4護 + 6養」 幫您養成好腦力

根據國際權威醫學期刊《刺胳針（THE LANCET）》2020年刊載的一份研究報告，全球大約有40%的失智症係肇因於12項可預防的危險因子，包括：低教育程度、聽力損傷、創傷性腦損傷、高血壓、過量飲酒、肥胖、抽煙、憂鬱、社交孤立、體能活動不足、糖尿病、空氣汙染等。理論上，這些危險因子都是可以被避免的，因此，避免這些危險因子，就可預防失智症的發生。

柯威旭說，遠離失智、強健腦力的重點，就在日常的「4護 + 6養」中。4護：護腦、護心、護肺、護肝；6養：營養、養心、養肌、養聰、養群、養學。護、養齊下，規避風險，腦子不當機，同時也儲存腦本，優化腦力。

  • 4護
  1. 護腦：創傷性腦損傷被視為引發失智症的危險因子，腦部曾受重創的人罹患早發性阿茲海默症的風險也會倍數升高。平日應多注意環境與交通安全，避免跌倒、撞擊、交通事故等意外所造成的頭部創傷。
  2. 護心：控制高血壓有助於降低罹患阿茲海默症的風險。高血壓患者應接受治療，保持正常血壓以避免血管的老化。
  3. 護肺：戒煙及避免空氣汙染，既護肺、護心也護腦。長期暴露於煙害（包括抽煙與二手煙）以及空氣中高濃度的細懸浮微粒，會影響神經系統，加速認知功能的衰退，升高失智症的風險。
  4. 護肝：過量攝入酒精不僅傷肝，還傷腦，損壞神經系統，影響大腦反應與認知功能，飲酒量的多寡也與失智症的風險呈正相關。
  • 6養
  1. 營養：心智飲食（MIND Diet，Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay Diet），是為延緩神經退化而設計的飲食法，結合了地中海飲食（降低代謝性疾病）與得舒飲食（阻斷高血壓）的概念。心智飲食建議，多食用全穀物、綠葉蔬菜、豆類、堅果、非油炸家禽肉及魚肉、橄欖油等，少吃奶油（含人造奶油）、甜點、紅肉、乳酪、炸物（及速食）。
  2. 養心：失智症與憂鬱之間是有關聯的。長期處於心情低落、焦慮、沮喪的負面情緒之中會影響認知功能。養好身心健康，別讓憂鬱心情左右失智症風險。
  3. 養肌：體能鍛鍊不足會增加心血管疾病、肥胖、糖尿病的風險，這些也都是失智症的危險因子。長期持續性的規律運動，如有氧運動、肌力訓練等，既有助於體重管理，強化心肺功能，也有助於刺激腦部神經、靈活認知功能。
  4. 養聰：聽力受損程度與失智症風險相關，可能是聽力障礙影響認知刺激與正常社交，進而導致認知功能下降。如果有聽力減退的癥狀，應儘早就醫治療，必要時及早配戴助聽器輔助聽力。
  5. 養群：社會接觸被視為一種可以增強認知儲備的保護機制，也有研究指出較少的社交往來會增加失智症的風險。維持常態性社交活動，有助於降低失智症風險、延緩認知功能退步。
  6. 養學：活到老、學到老！保持高度學習興趣，經常接觸新事物、學習新知識與新技能，能夠給予腦部新刺激，靈活大腦的認知功能。

柯威旭表示，雖說失智症好發於65歲以上族群，但失智症並不只挑老年人，亦有65歲之前發病的早發性失智症，因此預防失智症並不限於哪個年齡層，更是不嫌早也不嫌晚，今天就開始執行健腦新生活吧。
失智
預防醫學
早發性失智
長者
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青壯年

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