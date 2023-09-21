軍系大老對習近平帶來「無聲」壓力 日經：中國軍方動盪北戴河會議透端倪

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）上個月披露習近平在北戴河會議遭中共退休高層訓斥的日經亞洲資深記者中澤克二，再揭會中祕辛。當習近平等執政高層乖乖「聆訓」時，一名高齡94歲的退役共黨將領也在場，而他之所以以泰山壓頂之勢出席會議卻默不作聲，就是不滿軍中發生了一系列清洗動作。

這位德高望重的人士，是中國人民解放軍上將遲浩田，他曾任解放軍參謀長、國防部部長、中共中央軍委副主席、國務委員等重要職務，在國共內戰期間軍功赫赫，一路晉升，也是六四天安門清場的要角。即便已卸任，在軍中仍有一定聲望，在軍務上是說得上話的大老級人物。

中澤克二引述消息來源指出，中國前副主席曾慶紅代表共黨退休高層在北戴河閉門會議中數落習近平時，身旁坐的就是遲浩田。他全程不發一語，卻不怒自威，這般緘默令人玩味。

中澤寫道，掌權以來即積極收攏軍權進行軍改的習近平，亟欲將鄧小平、江澤明的舊勢力逐出軍方。在他上任初期，便對退役將領如前中央軍委會副主席徐才厚等人展開貪污調查。

在那段肅清期間，許多遭盯上的軍方高層被判無期徒刑，徐才厚也被拘留，惟2015年因病過世。2017年，前軍委會政治工作部主任張陽違紀違法涉嫌收賄遭調查，在家軟禁期間自縊身亡。

清洗至今仍持續。今年8月，掌管飛彈與核武的火箭軍司令李玉超、副司令劉光斌、政委徐忠波等人被帶走，疑與貪汙或洩密有關。7月時前火箭軍副司令吳國華也傳死亡，死因神秘，有一說是自戕。傳聞中國軍方爆出重大洩密案，才引發了這波大地震，之後便是國防部長李尚福的被消失，至今仍無聲無息。

中澤認為，軍方對於習近平恐已出現不滿，但礙於對黨必須忠貞不二，怨氣只能透過退役高層傳達。然而，就連遲浩田這種軍系大老，都不能對最高領導人指手畫腳，於是他讓共黨代表人物曾慶紅代為發言，習近平便不得不聽。

中澤指出，習近平不容政軍界的大老私下會晤，深怕批評言論一旦流出，將損及其絕對權威。為此，習甚至曾下達正式通告，警告這類聚會，也透過親信加以監控。

然而，鑒於國內政治經濟情勢不穩，共黨執政班底不得不虛心受教，給大老們一個「發洩的機會」，於是才有了北戴河的「教誨」，讓習近平嘗到了難得的委屈。

中澤總結表示，目前無法得知習近平的整肅是出自私心還是外在因素，唯一能確定的是，解放軍肯定陷入了某種混亂，諸多不尋常事件發生時機，恰好是8月北戴河會議前的那陣子。這股不滿情緒仍在軍中延燒，而遲浩田的沉默，就是一種表態。