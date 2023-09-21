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米其林摘星前指標 台北凱達家宴獲十大名菜金獎

滋味鮮辣過癮的「絕代雙椒魚頭」榮獲第十三屆亞太年度十大名菜

By 台灣英文新聞
2023/09/21 10:02
圖／台北凱達大飯店

圖／台北凱達大飯店

年度美食盛會「中華美食文化國際交流論壇」舉辦的「2023亞太年度餐飲金獎」選拔活動被譽為米其林摘星前指標的美食盛事，今日揭曉第十三屆亞太十大名菜點得獎名單，台北凱達大飯店以新推出的「絕代雙椒魚頭」，從世界各地的參賽者中脫穎而出，拿下「2023年度亞太十大名菜點金獎」殊榮，滋味鮮辣過癮深受評審喜愛！

獲獎最大幕後功臣正是擁有40年廚藝經驗的行政主廚戴于益，擅長江浙及廣東菜的他，不斷追求創新，享受美味料理誕生的療癒旅程，賦予在地食材全新風貌。曾於2011年獲得台灣百大名廚，2019以招牌菜「凱達脆皮豬腳」、2020年則是以創意川菜「農家酸菜魚」拿下兩岸十大名菜，而今年也延續這股氣勢，以全新推出的「絕代雙椒魚頭」拿下金獎，成為今年的強勢人氣料理！

此次獲獎的家宴中餐廳「絕代雙椒魚頭」，選用高達五斤重的水庫大頭鰱，品質佳、沒有土味又富有豐厚的膠原蛋白。鮮紅色辣椒選用香辣濃郁的泡燈籠椒與二荊條辣椒，翡翠綠辣椒則選用微甜的糯米椒與微酸的泡野山椒，炒香後好鋪滿在魚頭上蒸製而成。一上桌，鮮豔的紅配綠色彩吸睛奪目，味濃、肉質細嫩。一入口濃郁且層次分明的香辣氣息漸漸襲來，肥而不膩魚頭則香嫩入味，一盤鮮、香、酸、辣的爽勁都在這盤！宴客特顯氣派的10人份，售價2,100+10%元(餐點新鮮現做，為避免久候，敬請提早預約)。

更新時間 : 2023-09-21 10:35 GMT+08:00

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