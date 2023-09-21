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台北凱撒秋季一泊二食 平日入住享限量房型升等再送泡澡浴鹽

By 台灣英文新聞
2023/09/21 10:00
圖／台北凱撒大飯店
圖／台北凱撒大飯店
圖／台北凱撒大飯店

圖／台北凱撒大飯店

圖／台北凱撒大飯店

圖／台北凱撒大飯店

在家泡澡放鬆是許多人所嚮往的，但礙於浴室空間、節約用水等因素總是難以實現，台北凱撒大飯店聽到國人的心聲，今年秋季攜手飯店駐館商家「南法香頌」打造輕盈之旅住房專案。即日起至11月30日前入住，精緻雙人房一泊二食只要4,800元起，平日入住再享限量房型免費升等。專案加贈南法香頌人氣浴鹽組合商品，吃飽飯足後能愜意的在房內泡澡休息沉浸浴鹽帶來的放鬆氛圍。

「浴鹽」有幫助清潔及美容的效果，利用浴鹽泡澡也能增加新陳代謝，促進血液循環。台北凱撒以自身的房型優勢攜手居家、個人清潔生活用品知名代理品牌「南法香頌」打造「秋香品饌輕盈之旅」住房專案，入住即可獲得以天然植物、花卉、草藥為原料，融入100% 複方純精油的人氣浴鹽組合，讓旅人放心泡澡療癒身心靈。即日起至11月30日前入住，精緻雙人房一泊二食只要4,800元起，平日入住再享限量房型免費升等，有機會升等至價值15,400元的綺幻客房。

專案入住當晚不僅可享用清蒸現流魚、爐烤牛排、窯烤披薩等豐盛的無國界自助晚餐，更有紅白酒、柏克金啤酒、經典調酒無限暢飲，享受微醺時刻。翌日早上備有多樣營養美味的自助早餐，健康沙拉吧、現煎歐姆蛋等，滿足一天所需，吃飽精神好，體力滿滿開啟新的一天！瘋玩秋冬旅遊季，加購10-12月高鐵飯店聯票享車票7折起，再贈雙重好禮。

更新時間 : 2023-09-21 10:35 GMT+08:00

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