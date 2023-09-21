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莫德納XBB疫苗9/26起開放65歲以上施打 10/2起可與流感、肺炎鏈球菌疫苗一同施打

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/21 09:43
疾管署宣布，莫德納XBB.1.5疫苗將分三階段開打，9月26日優先開放65歲以上民眾接種。（圖／疾管署）

疾管署宣布，莫德納XBB.1.5疫苗將分三階段開打，9月26日優先開放65歲以上民眾接種。（圖／疾管署）

（台灣英文新聞／醫藥組　台北報導）疾管署宣布，莫德納XBB.1.5疫苗將分三階段開打，9月26日優先開放65歲以上民眾接種，並提供500元(含)以下衛教品，至於全民接種，暫定自10月9日起開放，但將視實際接種情況調整。

延伸報導：莫德納XBB.1.5疫苗最快中秋前開打 首批70萬劑 這1族群先打

疾管署20日表示，目前國內外疫情仍持續且以XBB為主流病毒株，依莫德納實驗報告顯示，XBB.1.5疫苗對於目前正流行的變異株，包括XBB.1.5、XBB.1.16、XBB.2.3.2以及EG.5.1等皆具有免疫保護力，考量國內本土併發症中65歲以上民眾佔7成以上，鼓勵長者踴躍施打。

針對疫苗接種時間規劃，疾管署長莊人祥召開記者會說明，莫德納 XBB.1.5疫苗將分三階段開打，首先是9月26日優先開放65歲以上民眾接種，並贈送接種長者10劑快篩及新台幣500元衛教品，10月2日起再開放醫護人員接種，第三階段則是暫定自10月9日起開放全民開打，但要再觀察前一週預約接種情形評估。

莫德納XBB疫苗9/26起開放65歲以上施打 10/2起可與流感、肺炎鏈球菌疫苗一同施打（圖／疾管署）

莊人祥說，9月26日開打日前，預估有132萬劑XBB.1.5疫苗抵台，到年底前共準備600萬劑。

此外，10月2日適逢流感疫苗開打，並同步開始分3階段接種65歲以上長者肺炎鏈球菌疫苗。根據ACIP建議，流感、肺鏈、COVID-19疫苗可同時間接種，但若在同手臂，距離要至少間隔2.5公分。

自提供莫德納XBB.1.5疫苗接種服務起，將同時停止提供莫德納原病毒株單價疫苗與雙價BA.4/5疫苗及BNT原病毒株單價疫苗接種；如果民眾不想接種mRNA製程的莫德納XBB.1.5疫苗，國內尚有近40萬劑Novavax提供民眾選擇。

疾管署提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，並請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，亦請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

莫德納XBB疫苗9/26起開放65歲以上施打 10/2起可與流感、肺炎鏈球菌疫苗一同施打莫德納XBB疫苗9/26起開放65歲以上施打 10/2起可與流感、肺炎鏈球菌疫苗一同施打（圖／疾管署）
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