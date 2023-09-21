超受歡迎輕食！星巴克熱銷46座台北101高「生義大利麵」　前三名必吃口味看起來！

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)相當於46座台北101高！星巴克近年最受顧客喜愛的鹹食為「 生義大利麵」，月銷近5萬份，一年銷量更高達近52萬份，今年預計推出新風味讓人期待。

「生義大利麵」興起於日本市場，意指沒烘烤過的義大利麵， 因保存期限短而造就麵體口感更加軟 Q、有彈性，星巴克推出的生義大利為獨家尺寸的寬扁麵 體，使用特製的皮帶麵工法製作，近年最受歡迎TOP 3分別為「烤雞肉醬生義大 利麵」、「海鮮青醬生義大利麵」、「松露烤雞生義大利麵」 三款生義大利麵，一起來看看今天中午要吃哪一個！

烤雞肉醬生義大利麵

首次推薦熱賣長銷款「烤雞肉醬生義大利麵」， 選用完熟番茄與大量蔬菜燉煮， 融入來自巴拉圭放牧飼養的牛背肩肉， 最後鋪上義式香料烘烤的雞腿肉， 並淋上微酸且帶有牛肉香氣的紅醬，與帕瑪森起司美妙結合， 勾起麵條還可品嘗起司牽絲，搭配星巴克獨家尺寸的寬扁麵體， 品嘗到雞肉的爽口鮮嫩，色香味俱全，一口感受到多層次的Q彈口感 。

海鮮青醬生義大利麵

今夏新登場風味，首次以青醬搭配海鮮為基底的「 海鮮青醬生義大利麵」，將門市熱銷的Q彈的生義大利麵，沾上濃郁 滑順的青醬，加上海味滿滿的魷魚圈和鮮蝦，最後撒上紅椒及杏鮑菇 等配菜，鮮香十足，滿足喜歡海鮮風味的顧客。該款一推出即大獲好 評，只要門市夥伴們推薦，顧客即必點的輕食選項， 新風味推出也搭配「星想餐」優惠套餐組合，搭配95元飲品可升級 套餐，原價$290元特價為$265元，全天候供應。

松露烤雞生義大利麵

想來點輕奢高級風味，「松露烤雞生義大利麵」是絕佳選擇， 該款風味最受顧客喜愛，以獨特密調的松露搭配濃郁滑順的白醬， 鋪上以義式香料烘烤的嫩雞腿，讓每一口都能品嚐到松露沾上雞肉和 Q彈麵條的香味，香氣四溢，令人食指大動。 三款風味皆各有顧客喜好，提供給顧客在品嘗咖啡同時， 來一份生義大利麵當主食或輕食皆為最佳選擇。

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