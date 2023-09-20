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北台灣「新店裕隆城」今試營運•9/28正式開幕　亞洲最大誠品進駐•為當地商圈注入活水

■「新店裕隆城」今天9/20試營運，將於9月28日開幕，已有民眾前往嘗鮮體驗。■裕隆城商場共有3家營運企業，地下1樓至4樓由誠品租下，5樓則為裕隆自行經營，6至7樓為威秀經營影城。■誠品主推「打造一座立體微型城市」，有250家海內外品牌、近20家大型主題餐廳進駐，將分階段於9月底至10月陸續開幕。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/20 21:32
圖/官方臉書 

圖/官方臉書 

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）籌備多年、共有3.3萬坪的新店裕隆城，今天(20日) 試營運，下午3時開放民眾入場體驗，28日正式開門迎客。裕隆城有亞洲最大誠品進駐，成為新北市指標型商場，為當地商圈注入活水，並帶動裕隆邁向轉型路。

北台灣「新店裕隆城」今試營運•9/28正式開幕　亞洲最大誠品進駐•為當地商圈注入活水
(圖/誠品書店官方臉書)

裕隆城商場共有3家營運企業，地下1樓至4樓由誠品租下，5樓則為裕隆自行經營，6至7樓為威秀經營影城。

新店裕隆城是誠品多年前就宣布的展店計畫，一直以亞洲最大誠品為目標，「誠品生活新店」占地1.9萬坪、緊鄰7000坪生態公園，誠品主推「打造一座立體微型城市」，有250家海內外品牌、近20家大型主題餐廳進駐，將分階段於9月底至10月陸續開幕，4樓挑高30米天井的誠品書店也受到市場關注，30日將響應計畫24小時不打烊。

誠品董事長吳旻潔先前表示，今年是誠品有史以來展店和撤店面積最多的一年，撤出的據點有包括首季的台北站前地下街和年底的信義大店，展店方面則有新店據點，還有位於台中七期的台中480店。

誠品生活信義旗艦大店熄燈後，業界推估新店據點的開出，將能順利補上營收缺口，誠品先前也指出，新店據點預計明年度會是營收最高的店點。

業界人士也分析，新店裕隆城開幕後，將帶動商圈注入更多活水，有助區域整體發展，新店裕隆城近一年房市交易量也更趨熱絡；而今年剛好是裕隆成立70年，納智捷電動車上市與新店裕隆城開幕，都可視為裕隆轉型的成績單，帶動營運成長新動能。

「新店裕隆城」今天試營運，將於9月28日開幕，已有民眾前往嘗鮮體驗。當地市民表示，期待可就近看電影，並提升就業機會。市府交通局呼籲搭大眾運輸前往，避免塞車。

「新店裕隆城」採複合式商場模式經營，結合「誠品生活新店」、裕隆商場、威秀影城。其中，占地1.9萬坪的「誠品生活新店」，有近250家品牌進駐，將是誠品目前在亞洲最大的據點，將於28日開幕。

不少民眾上午從台北市木柵地區前往，想要搶先逛，但因下午3時才開始試營運而撲空。住在新店區的張小姐受訪表示，暫時不會搶著試營運或開幕期間去湊熱鬧，避免大塞車。

中央社引述張小姐說，對位於新店中興路三段的「新店裕隆城」試營運仍充滿期待，尤其，以往要看電影都要到台北市公館或信義區，現在可以就近觀影，也有許多商家可逛，主題餐廳可品嚐各國美食料理；尤其，不少商家進駐，可增加許多就業機會。

義大利保養品牌的專櫃設計師黃小姐說，為了今天的試營運，19日還趕工進場布展，希望以全新面貌迎接消費者。因「新店裕隆城」是新店區第一家大型百貨商場，期待開幕期間首檔中秋假期迎來消費人潮。

至於民眾擔心的交通塞車問題，新店警分局今天表示，由義交協助定點站崗式的警力勤務，維護周邊交通順暢。另外，配合裕隆城營業時間，巡邏警力勤務一直排到深夜，隨時機動處理違規停車或交通擁塞，將加強取締交通違規，以維護商場周邊交通秩序。

新北市府交通局說，周邊停車位有限，不宜開車前往，周邊大眾運輸非常便利，且有多線公車行經，業者闢駛往返商場及捷運大坪林站間的接駁車，不僅省錢、省時、還省去找停車位的麻煩和不便。

交通局綜合規劃科長吳政諺表示，已通過裕隆公司提出開幕期間的交通維持計畫，包括中興路、寶中路、寶橋路、品牌路等路口，增設相關引導牌面及路口號誌、車輛進離場及停車滿場管制、增派交管人員、資訊宣導。

吳政諺說，今天下午開始派員進駐業者的交通應變中心，開幕期間監測通報等，協助觀察人潮與車流，將維持1個月，適時要求業者調整交管人力，主動疏導前往周邊停車場停放。
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