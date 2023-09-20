國教輔導團3.0、善用AI實踐永續　全國首創「新北名師共學基地LINE@官方帳號」

新北市教育局今(20)日於新北市府多功能集會堂舉辦「國民教育輔導團112學年度團員授證暨資深優良團員表揚典禮」，以「國教輔導團3.0、善用AI實踐永續」為主題，教育局副局長歐人豪出席感謝團員們在課程教學路上的努力，現場共有國教輔導團及地方輔導群共39團，超過800人共襄盛舉，並發布「新北名師共學基地LINE@官方帳號」，活動現場以科技感和SDGs永續意象營造歡樂的氣氛。
典禮開始，以AI生成影片展開序幕，強調「AIGC加速教育創新的可能」，並特別安排麥覺明導演分享守護台灣山林的故事，並邀請團員於下午進電影院欣賞「山椒魚來了」，本片記錄臺灣特有種、保育類動物的調查研究，歷經17年的拍攝過程，感動時刻啟發教育與環境議題的深刻思考。
教育局副局長歐人豪表示，打造未來智慧學校，用科技創造新的學習方式，培育未來創新人才是重要的目標。去(111)年輔導團2.0推動強調「數位教學」成果豐碩，團員均取得A1、A2研習，其中176位團員取得智慧學習種子教師認證，32位教師取得A2講師資格，未來也將持續向前邁進。新北市輔導團的茁壯象徵著新北專業人才的穩定，呼籲團員們繼續努力，在AI科技與SDGs永續發展中創造最大教學效益。
本次活動除了授證儀式外，另有54位資深優良團員接受表揚，其中國小數學團專任輔導員林心怡表示，自己在教職第3年就進入數學輔導團這個大家庭，至今對初進團時的悸動仍然深刻，一轉眼已經領到20年資深優良團員獎，更期待自己除了一路前往「資深」的途中，也能與一群「優秀」的夥伴繼續同路。
同樣獲20年資深優良表揚的國小社會團專任輔導員謝素君表示，新北輔導團是一個非常有愛的地方，教育局提供了很多的資源，讓輔導團更有能量和能力去協助現場的老師們，在陪伴老師的過程中，同時找到自己的價值，也在看見學生進步與成長中，深信教育的無限可能。
獲頒10年資深優良團員的國小生活團召集校長陳佩芝則表示，教育政策推展要成功，最重要的是現場的教師的支持與實踐，國教輔導團肩負領域及議題課程教學精進的重責大任，特別感謝10年來教育局及輔導團一路扶持與照顧，造就新北課程與教學領頭羊地位，建構孩子優質學習的新動能。
教育局表示，新北市整合全市教師專業發展相關業務，以國教輔導團為核心，成立「新北市數位課程教學領導中心」，建置LINE@官方帳號「新北名師共學基地」，讓教師在線上即可掌握新教育新趨勢；另外，因應數位教育的發展浪潮，輔導團3.0計畫強調「生成式AI」在各領域教學的實際運用，用科技來幫助教育，並預計明(113)年6月國際論壇時發表「Google bard應用手冊」，攜手同行2030以學生為中心，為幸福而教。