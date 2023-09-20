國教輔導團3.0、善用AI實踐永續　全國首創「新北名師共學基地LINE@官方帳號」

新北市教育局今(20)日於新北市府多功能集會堂舉 辦「國民教育輔導團112學年度團員授證暨資深優良團員表揚典禮 」，以「國教輔導團3.0、善用AI實踐永續」為主題， 教育局副局長歐人豪出席感謝團員們在課程教學路上的努力， 現場共有國教輔導團及地方輔導群共39團，超過800人共襄盛舉 ，並發布「新北名師共學基地LINE@官方帳號」， 活動現場以科技感和SDGs永續意象營造歡樂的氣氛。

典禮開始，以AI生成影片展開序幕，強調「AIGC加速教育創新 的可能」，並特別安排麥覺明導演分享守護台灣山林的故事， 並邀請團員於下午進電影院欣賞「山椒魚來了」， 本片記錄臺灣特有種、保育類動物的調查研究，歷經17年的拍攝過 程，感動時刻啟發教育與環境議題的深刻思考。

教育局副局長歐人豪表示，打造未來智慧學校， 用科技創造新的學習方式，培育未來創新人才是重要的目標。去( 111)年輔導團2.0推動強調「數位教學」成果豐碩， 團員均取得A1、A2研習，其中176位團員取得智慧學習種子教 師認證，32位教師取得A2講師資格，未來也將持續向前邁進。 新北市輔導團的茁壯象徵著新北專業人才的穩定， 呼籲團員們繼續努力，在AI科技與SDGs永續發展中創造最大教 學效益。

本次活動除了授證儀式外，另有54位資深優良團員接受表揚， 其中國小數學團專任輔導員林心怡表示，自己在教職第3年就進入數 學輔導團這個大家庭，至今對初進團時的悸動仍然深刻， 一轉眼已經領到20年資深優良團員獎，更期待自己除了一路前往「 資深」的途中，也能與一群「優秀」的夥伴繼續同路。

同樣獲20年資深優良表揚的國小社會團專任輔導員謝素君表示， 新北輔導團是一個非常有愛的地方，教育局提供了很多的資源， 讓輔導團更有能量和能力去協助現場的老師們， 在陪伴老師的過程中，同時找到自己的價值， 也在看見學生進步與成長中，深信教育的無限可能。

獲頒10年資深優良團員的國小生活團召集校長陳佩芝則表示， 教育政策推展要成功，最重要的是現場的教師的支持與實踐， 國教輔導團肩負領域及議題課程教學精進的重責大任，特別感謝10 年來教育局及輔導團一路扶持與照顧， 造就新北課程與教學領頭羊地位，建構孩子優質學習的新動能。

教育局表示，新北市整合全市教師專業發展相關業務， 以國教輔導團為核心，成立「新北市數位課程教學領導中心」，建置 LINE@官方帳號「新北名師共學基地」， 讓教師在線上即可掌握新教育新趨勢；另外， 因應數位教育的發展浪潮，輔導團3.0計畫強調「生成式AI」 在各領域教學的實際運用，用科技來幫助教育，並預計明(113) 年6月國際論壇時發表「Google bard應用手冊」，攜手同行2030以學生為中心， 為幸福而教。