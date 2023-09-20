新北市勇奪112年度教育部閱讀績優13獎項　成績斐然

教育部日前公布112年推動閱讀績優學校、閱讀推手個人獎及團體獎獲獎名單，新北市計有4所學校、7位教師及2個團隊獲獎，共計獲獎13件。其中閱讀推手個人組7位教師參賽，全數獲獎，表現優異，今(20)日在市政會議獻獎，分享獲獎喜悅。
副市長劉和然表示，閱讀是所有學習的基礎，透過閱讀力的提升，才能讓孩子自主學習，成為終身學習者。新北市長期推動閱讀教育，近年來除了課堂中將閱讀作為十二年國教校訂課程，也提供各項數位軟體讓孩子課後可以自主學習；今(112)年度新北市共13件學校、老師及團隊獲得教育部閱讀績優獎項，展現閱讀教育成效卓著。
榮獲閱讀磐石獎的五峰國中，以「攀閱五峰 創議天下」為題，以閱讀作為全校學習的基石、閱讀策略作為學生攀「閱」學習巔峰的登山杖、國際議題作為核心的校本課程，透過數位閱讀學習方式，進行SDGs永續議題的探究，從覺察、認識到反思與行動，融入真實生活情境，帶領學生認識世界。另一所獲獎的鷺江國中推動閱讀的主軸是「i閱鷺洲 e展寰宇」，學校推動閱讀的起點由在地出發，並善用科技、雙語的能力，讓孩子能夠從探索中學習。
國小獲閱讀磐石學校殊榮的板橋國小以系統性的課程推動閱讀，透過閱讀教學，讓學生認識枋橋在地文化，讓孩子從學校走入社區，一起搭上閱讀列車，為社會盡一份心力。中園國小利用特色學習場域發展藍染、零毒農食、零碳能源及以動物為主題的生命教育跨域閱讀課程，以「中園舞藍弄綠 活化愛閱DNA」為主軸，帶孩子透過閱讀進行學習，活化孩子的閱讀DNA，期盼孩子透過閱讀培養自主學習的能力，六年3班高羽晨說，學校舉辦密室逃脫閱讀闖關的活動，讓我們更喜歡閱讀了。
榮獲教育部閱讀推手個人組的桃子腳國中小謝孟俶老師認為，重複且堅持做一件事，會讓自己越來越專業。為此，謝老師從大手牽小手校園學習環境的營造，對「為愛朗讀」閱讀活動的堅持，看到昔日的小一生從聽故事的孩子，轉眼成為說故事的學長姐身教的示範，一種閱讀在校園傳承的概念，孩子們展現自信的儀態，散發著校訓精神的貢獻、自信、榮耀。
教育局表示，新北市已完成全市國中小圖書館改造，提供孩子友善活潑的閱讀空間，增進閱讀興趣與風氣；另積極培養閱讀教師，全市已有286位國中小閱讀教師，更全國首創閱讀教師跨校社群，不僅提供閱讀推動教師共備共學的平臺，也奠定新北推動閱讀的基礎，未來將在閱讀教師專業研發下，將閱讀融入校訂課程、結合科技與雙語，讓新北市的學生具備終身學習的閱讀興趣與能力。
閱讀推手個人獎於市政會議獻獎，劉和然副市長(右4)。（照片來源：新北市教育局提供）
閱讀推手團體獎於市政會議獻獎，劉和然副市長(右3)。（照片來源：新北市教育局提供）