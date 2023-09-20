新北市勇奪112年度教育部閱讀績優13獎項　成績斐然

教育部日前公布112年推動閱讀績優學校、 閱讀推手個人獎及團體獎獲獎名單，新北市計有4所學校、7位教師 及2個團隊獲獎，共計獲獎13件。其中閱讀推手個人組7位教師參 賽，全數獲獎，表現優異，今(20)日在市政會議獻獎， 分享獲獎喜悅。

副市長劉和然表示，閱讀是所有學習的基礎，透過閱讀力的提升， 才能讓孩子自主學習，成為終身學習者。新北市長期推動閱讀教育， 近年來除了課堂中將閱讀作為十二年國教校訂課程， 也提供各項數位軟體讓孩子課後可以自主學習；今(112)年度新 北市共13件學校、老師及團隊獲得教育部閱讀績優獎項， 展現閱讀教育成效卓著。

榮獲閱讀磐石獎的五峰國中，以「攀閱五峰 創議天下」為題，以閱讀作為全校學習的基石、 閱讀策略作為學生攀「閱」學習巔峰的登山杖、 國際議題作為核心的校本課程，透過數位閱讀學習方式，進行SDG s永續議題的探究，從覺察、認識到反思與行動， 融入真實生活情境，帶領學生認識世界。 另一所獲獎的鷺江國中推動閱讀的主軸是「i閱鷺洲 e展寰宇」，學校推動閱讀的起點由在地出發，並善用科技、 雙語的能力，讓孩子能夠從探索中學習。

國小獲閱讀磐石學校殊榮的板橋國小以系統性的課程推動閱讀， 透過閱讀教學，讓學生認識枋橋在地文化，讓孩子從學校走入社區， 一起搭上閱讀列車，為社會盡一份心力。 中園國小利用特色學習場域發展藍染、零毒農食、 零碳能源及以動物為主題的生命教育跨域閱讀課程，以「 中園舞藍弄綠 活化愛閱DNA」為主軸，帶孩子透過閱讀進行學習， 活化孩子的閱讀DNA，期盼孩子透過閱讀培養自主學習的能力， 六年3班高羽晨說，學校舉辦密室逃脫閱讀闖關的活動， 讓我們更喜歡閱讀了。

榮獲教育部閱讀推手個人組的桃子腳國中小謝孟俶老師認為， 重複且堅持做一件事，會讓自己越來越專業。為此， 謝老師從大手牽小手校園學習環境的營造，對「為愛朗讀」 閱讀活動的堅持，看到昔日的小一生從聽故事的孩子， 轉眼成為說故事的學長姐身教的示範，一種閱讀在校園傳承的概念， 孩子們展現自信的儀態，散發著校訓精神的貢獻、自信、榮耀。

教育局表示，新北市已完成全市國中小圖書館改造， 提供孩子友善活潑的閱讀空間，增進閱讀興趣與風氣； 另積極培養閱讀教師，全市已有286位國中小閱讀教師， 更全國首創閱讀教師跨校社群， 不僅提供閱讀推動教師共備共學的平臺， 也奠定新北推動閱讀的基礎，未來將在閱讀教師專業研發下， 將閱讀融入校訂課程、結合科技與雙語， 讓新北市的學生具備終身學習的閱讀興趣與能力。

閱讀推手個人獎於市政會議獻獎，劉和然副市長(右4)。（照片來源：新北市教育局提供）

閱讀推手團體獎於市政會議獻獎，劉和然副市長(右3)。（照片來源：新北市教育局提供）