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中華電信攜手耐能智慧與訊奇　以AI科技打造更安全的智慧城市

By 台灣英文新聞
2023/09/20 17:21

中華電信與耐能智慧及訊奇等2家AI先進技術廠商，持續深化合作，三方共同開創更安全、更智慧、更節能的智慧城市新風貌。在複雜的城市道路，需要強大AI演算法以及高規格軟硬體，以分析處理各種複雜的應用情景。此次合作中，由訊奇提供搭載耐能智慧KL720低耗能晶片的影像終端設備，結合中華電信提供的影像辨識演算法軟體，共同為提升智慧城市的治安防護貢獻一份心力。

透過在智慧安防領域推出此具備高性能與性價比的解決方案，包括車輛特徵辨識、車牌辨識、人車電子圍籬等，除提昇城市安全防護，並成為推動AI科技在邊緣運算應用的先行者。其中，耐能智慧自主研發的KL系列晶片能夠適用於多種智慧化場景，包括城市安防、智慧交通等，此次合作更加發揮本土化開發的優勢，賦能城市應用。

中華電信資訊技術分公司總經理楊慧琪表示，近年來，智慧安防技術應用持續加速發展，主要是透過低耗能的AI晶片，搭配針對城市場景研發的辨識技術，達成高精準度、低延遲的解決方案。

訊奇股份有限公司董事長任冠生表示，人工智慧的創新發展正在以前所未有的速度進行，我們期待擴展與中華電信及耐能智慧的合作關係，重新定義城市治理功能。

耐能智慧股份有限公司創辦人兼執行長劉峻誠表示，隨著AI浪潮的蓬勃發展，耐能智慧除了已提供適用於邊緣運算設備的AI運算功能，未來將推動輕量級GPT的大規模應用，持續以強大的自研能力打造更安全、更高能的產品。

當前，AI應用不斷發展，從家庭物聯網，再到智慧駕駛、城市治理，中華電信與耐能智慧及訊奇將攜手更多合作夥伴，持續升級技術能量，提供更多AI創新應用。

更新時間 : 2023-09-20 19:15 GMT+08:00

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