幸福送暖讓愛從頭 900位長輩開心燙剪頭髮　朱惕之：感謝永和婦女會及各界21年來的愛心

新北市永和區婦女會、 副議長陳鴻源服務處和曼都集團等50多個贊助單位， 在永和國父紀念館聯合舉辦「幸福送暖、讓愛從頭」重陽敬老義剪、 義燙、義診活動，今年邁入第21年， 期間除了110年因疫情嚴峻而暫停一次外，可說是年年舉辦。 一早就有長輩在周邊排隊等待，今年共有900位長輩參加， 不僅阿嬤燙髮，也有阿公剪完要求燙小捲，真可謂愛美是人的天性。

永和區婦女會理事長劉世琪表示，重陽敬老義剪、義燙、 義診活動可說是永和地區的年度盛事， 現場除動員曼都集團300多位髮型設計師和助理外， 穀保家商也在董事長蘇玫如的帶領下，出動美髮、 美容科師生一起投入，總共為900位長輩服務， 其中最高齡者為百歲人瑞李忠喜，他陪太太來燙髮， 自己也順便剪髮、整理儀容。

新北市副市長朱惕之和社會局副局長許秀能、 永和區長莊茂坤代表侯友宜市長到場參加。 朱惕之除了感謝婦女會及所有贊助單位持續21年年來不變的愛心外 ，並表示市府目前正進行中正橋的改建， 搭起新北和台北最重要的橋梁， 改建後的中正橋仍會設計保留川端橋，專供行人和自行車使用， 歡迎台北人過橋來永和喝豆漿。

朱惕之也提到，永和地狹人稠，停車空間一直是最大的問題， 感謝立委林德福協助向中央爭取永平國小地下停車場的興建， 日前已順利發包；另外市府也進行高灘地的整建， 完工後可以讓在場阿公阿嬤帶著孫子到河濱公園玩， 實現侯友宜市長安居樂業的目標， 同時將新北市的執政經驗帶到全國。