家族技術八代傳承創特色品牌　周子耀奪得新北蜜香紅茶特等獎

三峽區農會今(19)日辦理「新北市蜜香紅茶評鑑比 賽」頒獎典禮，新北市政府農業局長李玟出席頒獎，肯定農友努力， 這次評鑑由三峽區周子耀拿下特等獎，蜜香紅茶具有獨特蜜香及花果 香氣，中秋佳節將至， 新北市農業局推薦中秋品嚐月餅搭配新北蜜香紅茶，添風味更解膩， 歡迎民眾選購。

青農周子耀是家中第八代，首次獲得特等獎，茶園面積有0.5 公頃，周子耀表示，父親周平國所經營的日盛茶行在1998年成立，「 日」就是太陽，而種茶、製茶及販售時都希望是好天氣，「盛」就是 茂盛意思，經營理念是希望日日成長、日日興盛，因此取名為「日盛 」。這次製茶時注意茶菁走水、揉捻力道、足夠的發酵時間、 注意菁味及掌握乾燥時間， 另外也獲得今年新北市東方美人茶比賽銀獎。為拓展年輕客戶， 未來也規劃創新的包裝設計吸引更多消費者， 並參加更多製茶課程及提升行銷能力。

另外本次獲獎數最多的向陽茶園，囊括頭等、金獎及銀獎共有25座 獎項，四代經營茶園，第二代老父親高齡98歲負責指導， 第三代負責茶園工作，而網路銷售則由第四代負責，家族8人齊心協 力經營，茶園面積達3公頃。獲得頭等獎的第三代老么徐文重表示， 從小在家族製茶的耳濡目染下成長，熱愛茶園且投入製茶行列， 這次能代表家族獲得頭等獎相當開心。另第三代徐俊才曾獲5次特等 獎，身為家中兄長不藏私的用心教導弟妹，讓徐家比賽獲獎輝煌， 因而獲得「徐家班」的稱號，目前茶園主要種植臺茶12號金萱及臺 茶18號紅玉，年產量1,500台斤，茶園施用有機肥， 著重萎凋、浪菁及揉捻，製茶過程需觀察味道， 時時刻刻注意茶葉變化，展現4代家族製茶技術。

三峽區農會理事長蘇俊龍表示，蜜香紅茶茶菁製作原料以小葉種茶樹 為主，蜜香紅茶茶乾外觀條索狀，色澤暗紅帶有光澤，蜜香及果香明 顯，風味濃郁，滋味甘醇。中秋節在家吃月餅， 吃多易讓人生出油膩感，蜜香紅茶搭配重口味的月餅，例如蛋黃酥、 鳳梨酥等，蜜香甘甜可解月餅油膩。

新北市農業局表示，新北市推動農業健康市/式， 致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業， 透過辦理比賽與製茶技術競賽輔導農民生產在地好茶， 提升茶農製茶技術，獲得獎項皆值得肯定。在地茶品可洽三峽區農會 02-86741780、以及農友周子耀(02- 26681063、0987-672168)、向陽茶園( 0910-014899)選購。

這次獲獎數最多的向陽茶園，囊括頭等、金獎及銀獎共有25座獎項，第三代老么徐文重(右2)獲得頭等獎。 (照片來源：新北市政府農業局提供)

三峽區農會今(19)日辦理「新北市蜜香紅茶評鑑比賽」頒獎典禮，新北市政府農業局長李玟(左2)出席頒獎，肯定農友努力，這評鑑由三峽區周子耀(右2)拿下特等獎。 (照片來源：新北市政府農業局提供)