台北遠東香格里拉 遠東Café自助餐廳 秋蟹澎湃登場

為迎接食慾之秋，台北遠東香格里拉人氣自助餐廳遠東Café 新上任主廚林光輝與團隊端出令人食指大動的「海陸盛宴」，自即日起至11月2日以食客喜愛的澳洲和牛和各式秋蟹料理於主題餐檯推出豐富美饌，包含現切爐烤澳洲和牛、創意滿點的迷你龍蝦蟹沙拉牛肉漢堡、帶有南洋風味的軟殼蟹叻沙湯麵、墨西哥特色蟹肉酪梨手捲、清蒸藍蟹、什錦海鮮佐紐奧良香料醬與泰式酸辣醬等極品海陸美饌，澎派吃到飽，滿足饕客味蕾！午餐與晚餐每位1,580元起外加一成服務費，訂位電話：(02)7711-2080，更多詳情：海陸做伙來-台北遠東香格里拉 (fareasternhotel.com.tw)

新任主廚陳光輝

高大魁武、人稱「大輝」師傅的林光輝，自20歲從自助餐學徒開啟廚藝生涯，加入台北遠東香格里拉前，曾在各大飯店的自助餐廳歷練，包含台北威斯汀酒店副主廚、南港萬怡酒店以及大倉久和的自助餐廳主廚，今年38歲的他，已有超過5年的主廚經驗，大輝師傅在自助餐界一路深耕經驗長達15餘年，豐富資歷也曾受邀東南科技大學的西餐科擔任業師，參與「技職再造」計畫，帶給餐飲學生不同的視野和實務經驗。不斷精進自己的大輝師傅也曾向S Hotel 米其林二星北歐HYG餐廳主廚拜師學藝，從而激盪發想更多semi buffet、西餐及異國特色料理，融會運用在推陳出新的自助餐創新菜色中，並且優化服務流程和管理方式，打破自助餐框架，讓自助餐精緻化，不僅吃飽還要吃好又吃巧。

「海陸盛宴」主廚推薦菜色

現切慢火爐烤澳洲和牛

一走進遠東Café，最吸睛的就是炭烤餐檯這塊大肉。主廚嚴選澳洲和牛胸靠腹部的軟嫩部位，將重達5公斤的牛肉以145到165度低溫慢烤2-3小時，簡單灑上鹽和胡椒調味，接著靜置50度的恆溫箱中一小時，慢慢熟成後由外而內鎖住肉汁，再將法式芥末醬抹至其上，逆紋切開，立見淡粉色細嫩鮮美的肉質，絕對是愛肉族來到自助餐必吃的極品美味！

軟殼蟹叻沙湯麵

超人氣的現做麵點區，不僅招牌牛肉刀削麵深受食客喜愛，因應這次主題，還推出軟殼蟹叻沙湯麵，香辣濃郁的叻沙湯加入現煮的米粉、油豆腐、魚蛋等煮滾入味，最後加入酥炸過後的軟殼蟹泡於湯中，讓軟殼蟹吸飽叻沙湯汁，甜、鹹、辣味口感一應俱全，香味濃郁、口感滑順，淡淡甜味中和了香料和辣椒的辛嗆，使其味道濃郁柔和，是開胃提振食慾的狠角色！

蟹肉玉米湯配帕馬火腿

西式料理不可或缺奶香濃郁的湯品，主廚將大人小孩都為之瘋狂的玉米濃湯大升級，甜甜的玉米粒沉浸在濃湯中，加入現剝好的蟹肉，酥炸過的帕馬火腿，滿滿的蟹肉及細膩清甜奶香味融於口中，可搭配切片的法棍麵包蘸著濃湯享用，料多味美香濃可口！

清蒸鮮蟹及什錦海鮮 佐紐奧良香料醬、泰式酸辣醬

清蒸最能呈現海鮮新鮮度與鮮甜肉質的料理手法，此次主廚嚴選台灣東北漁港新鮮直送的各式當現流海鮮，蒸點區一口氣推出三款精選秋蟹，包含藍蟹、三點蟹、牛蹄蟹等。還有多種海鮮像是小鮑魚、透抽、大白蝦等新鮮海味，以簡單清蒸方式鎖住海鮮Ｑ彈肉質，主廚精確掌握蒸煮時間，讓蟹肉保持鮮嫩彈牙的口感，並以蔥、薑、米酒提味，完美展現食材的鮮度與自然美味，喜歡重口味的食客還可搭配主廚特製紐奧良香料醬或泰式酸辣醬，讓人吮指回味，越吃越過癮。

螃蟹玉米粥

現點現做的螃蟹玉米粥，將蟹肉和玉米的甜味煮進粥中，通透的米芯入口香滑，熱熱的螃蟹玉米粥鮮甜美味，加上一點白胡椒粉和油蔥酥提香，濃郁口感與鹹鮮風味暖心又暖胃！

龍蝦蟹肉沙拉迷你牛肉漢堡

在鐵板區現煎現做的迷你漢堡，外形小巧可愛教人捨不得吃。將油花均勻的澳洲和牛牛胸肉，以黃金比例混和絞製成多汁Q彈的和牛漢堡排，再搭配師傅特製的龍蝦蟹肉沙拉醬，一絲絲龍蝦肉與蟹肉融入滑順的沙拉醬中，裡面還加上些許蝦卵增添口感，主廚特別將麵包用鐵板先烘熱再夾入滿滿海陸餡料，香酥麵包搭配鮮美多汁的內餡，教人直呼過癮！

香辣軟殼蟹卷 及 炸蟹棒天婦羅卷

日式料理餐檯除了平時深受食客喜愛的炙燒和牛握壽司外，活動期間還加碼供應香辣軟殼蟹捲及炸蟹棒天婦羅卷。其中香辣軟殼蟹卷的餡料還加入小黃瓜、紫蘇葉和鱈魚鬆增加香氣和口感，外層裹上炸天婦羅粉後，接著撒上一點七味辣椒粉添加微辣風味，最後以黑色魚卵點綴。另一款炸蟹棒天婦羅卷的餡料則是將飽滿Q彈的壽司米中包入酥炸過後的蟹棒天婦羅、小黃瓜、玉子燒、以及提升微嗆滋味的貝芽菜和鹽味乾瓢，層層包裹著幸福與滿足。

墨西哥蟹肉酪梨手捲

不僅壽司卷和各式握壽司料理令人垂涎三尺，師傅現點現做的手捲也是日式餐檯人氣王之一，師傅可依食客喜好客製手捲，而這季的推薦口味是將蟹肉加入辣椒片和墨西哥香料，以紅洋蔥脆、酪梨、香菜和些許檸檬汁橄欖油調和，有別於傳統日式手捲，主廚創意加入墨西哥風味選擇，墨西哥料理在製作上看似簡單，但這樣的簡單卻也不簡單，運用繽紛的醬汁和配料創造活潑熱鬧的口感，讓日式手捲有了新鮮風味！