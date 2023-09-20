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進口蛋加國產蛋混充「台灣」產 食藥署稽查全國50家液蛋加工廠

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/20 16:30
（圖／Unsplash_SHOT）

（圖／Unsplash_SHOT）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）進口雞蛋鬧出圖利廠商與標示不實爭議，農業部部長陳吉仲更因此下台。事件持續延燒，食藥署今（20）日宣布，將針對全國50多家液蛋加工廠進行稽查，掃蕩違法液蛋。

食藥署16日起聯合地方政府衛生局，針對全國販售通路，如量販店、賣場、超市、超商及市場等進行雞蛋查核，預計至12月底查核4,000件，從外觀檢查、標示查核，到雞蛋本身有無變質等。生鮮雞蛋亦會抽驗是否有動物用藥殘留，預計9月至12月底抽驗320件。

中央社報導，食藥署副署長林金富20日說明，9月14日至19日已查核通路1,533件雞蛋，均符合規定。市售生鮮雞蛋動物用藥殘留抽檢50件，結果尚未出爐。

由於近日發現有液蛋加工廠將巴西等國蛋品與國產蛋混合成液蛋，卻標示產地台灣，食藥署本周將啟動液蛋稽查，涵蓋50多家加工廠，輔導業者正確標示。此外，亦將清查7縣市13個倉儲是否有逾期品未妥善分區保存，溫控系統有無正常運作等。

林金富強調，雞蛋是民生重要物資，不排除比照過往的劣質油品與添加物食安風暴，嚴加管制，進行溯源追蹤管理，確保蛋品安全及流向。

另一方面，新北市衛生局也於20日說明，福商勝蛋品公司曾向中央畜產會購入巴西、土耳其、美國共3批蛋，6月至8月間與國產蛋混合製成未殺菌液蛋2萬多公斤，出貨新北、台北、桃園等地的團膳與食品業者。

新北市衛生局表示，蛋液已製成餐點供學校營養午餐或麵包蛋糕烘焙業者，蛋品雖在有效日期內，但標示不清，將混充蛋液產地標為「台灣」，涉及假冒，衛生局將依違反食安法，開罰新台幣48萬元。
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更新時間 : 2023-09-20 19:14 GMT+08:00

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