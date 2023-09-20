亞洲步道聯盟秘書處揭牌　賴清德：用山野交朋友　讓台灣成為亞洲健行者中心

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣千里步道協會(Taiwan Thousand Miles Trail Association, TMI Trail)在亞洲各步道組織的薦舉下，接任「亞洲步道聯盟秘書處(Asia Trails Network, ATN)」的重責，今(20)日在台北舉辦揭牌儀式，賴清德副總統致詞時先祝福秘書處的營運一切順利，他並呼籲國人響應千里共行，建立個人的健康習慣，以縮短不健康年數，實現「健康台灣」的目標。

賴清德副總統肯定「台灣千里步道協會」讓台灣成為亞洲健行者的中心。他分享，過去，他擔任台南市長，聽到「千里步道」的構想時，就曾在心中想像，用步行穿越台灣從北到南的每一個城市，期間會看到美麗的風光、沉浸於不同的文化與產業，並接觸各地的人民，會是很棒的景象。因此他立即響應，參與推動山海圳國家綠道的串聯，讓民眾可以從台江國家公園出發，走到烏山頭水庫。後來，他擔任行政院長期間，也持續推動，如今，山海圳綠道已經可以從海拔0公尺的台江國家公園，走到海拔3900多公尺的玉山，全長177公里，他非常歡迎台灣所有的民眾、亞洲及世界的健行者一起來體驗。

賴清德還說，他過去與千里步道協會一起走訪淡蘭古道、樟之細路，也邀請駐台使節一起前往阿里山特富野古道，那是非常棒的體驗，外賓們也很享受。但他同時也感到可惜，因為很少外國人知道台灣有這麼棒的步道。

賴清德認為，推廣台灣成為亞洲健行者的中心是很棒的理念，我們用山野交朋友。讓台灣不只是民主、自由、人權等價值與國際同步，也並非只有半導體在國際上占有一席之地，我們還有許多生活及文化等面向值得讓國際社會了解，從而成為更好、更緊密的朋友。

賴清德也提出「健康台灣，千里共行」的構想。他説，台灣國人平均壽命約為80歲，但不健康餘命約為8年，等於國人有百分之十的時間是不健康的。因此，他希望可以達到活越久、健康越久，縮短不健康的年數。

他認為，縮短不健康年數的方法很多元，其中，建立個人的健康習慣非常重要。人在有年紀以後，走步道是一個非常好的運動，可以同時領會山林之美及人情的溫暖。他相信千里步道可以發揮相當的功能，期待大家一起響應千里共行，實現健康台灣的目標。

接下ATN秘書處重責的台灣千里步道協會，6月在亞洲各步道組織的薦舉下接任亞洲步道聯盟秘書處，正式主理包含日本、韓國、蒙古、不丹、中國等22個會員步道組織間的跨國協作，今日除了召開揭牌暨營運說明國際記者會之外，也宣告未來4年的營運規劃，執行長周聖心則希望讓世界看見台灣步道軟實力，帶來世界和平及永續。

大合照。(照片由總統府提供)