南韓外交部召見俄國大使：與北韓的軍事合作是毫無根據的猜測　韓政府不接受

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓外交部昨（20）日為北韓及俄羅斯的軍事合作一事召見俄羅斯駐南韓大使，大使表示，關於俄羅斯與北韓之間的軍事合作，是毫無根據的推測，南韓總統府則不接受此一說法。

北韓領導人金正恩日前至俄羅斯進行數日訪問，除了與俄國總統普丁進行朝俄會談外，還參觀了許多軍事設施，外界紛紛猜測兩國將進行軍事合作，

南韓外交部於昨日下午召見俄羅斯駐韓大使庫利克（Andrey Borisovich Kulik），強烈敦促俄羅斯立即中斷與北韓的軍事合作，遵守聯合國安理會對北韓的制裁決議，認為身為通過對北韓制裁決議的安理會常任理事國，以及主導國際不擴散體制的當事國之一的俄羅斯，應負起責任地做出行動。

韓聯社報導，庫利克向俄媒塔斯社透露，當他就朝俄之間的武器交易可能性被南韓外交部召見時，他向韓方表示，美國和南韓媒體對相關議題的推測沒有任何根據。

俄羅斯大使館強調，俄羅斯嚴格遵守著所有國際義務，包含與友好的鄰邦兼長期夥伴的北韓之間的利益關係發展。

然而，南韓總統室19日在紐約舉辦記者會時表示，不僅美國總統拜登無法接受此說法，南韓在朝俄會談的數月前也就有發現北韓與俄羅斯有軍事交易的跡象，並持續在關注著。

在金正恩巡訪期間，普丁曾向媒體表示，俄羅斯在遵守安理會的決議下，仍可在限制內與北韓發展合作關係。

克里姆林宮發言人則於15日表示，俄羅斯和北韓在首腦會談後，並無簽署包括軍事技術合作在內的任何領域的協議。