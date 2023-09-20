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遊日先緩緩 說好的秋高氣爽呢？日本夏季異常高溫恐持續入秋

今年的日本，不知何時才能盼來秋意濃

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/20 15:22
（圖／Unsplash_David Emrich）

（圖／Unsplash_David Emrich）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）近日有赴日計畫的民眾，可能得做好心理準備了。在極端天氣作祟下，今年夏季日本遭逢異常熱浪襲擊，本應開始進入晴爽的秋天，卻遲遲未至，氣象單位預測，恐怕會一路熱到10月。

衛報報導，日本今夏屢創高溫紀錄，根據NHK，日間溫度偶有突破攝氏38度，有兩座城市曾於8月初出現40度的「災害性」高溫。從15處預測站6月至8月的數據觀之，日本氣溫已破了1898年以來的紀錄。

日本氣象廳將35度以上定為「極端高溫」，而東京今年就有22天達此標準，打破去年的16天記錄。就連以雪季聞名的北海道札幌市，8月底都曾連續3天測得35度以上高溫。JR北海道旅客鐵路公司憂心高溫釀鐵軌變形，不得不取消部分火車班次，而由於班級未裝設冷氣，學校也要求學生遠距上課。京都則有高達37天處於極端高溫之中。

9月開始，雖略有降溫，卻屈指可數。本月初，東北岩守縣內陸城市盛岡，馬拉松辦到一半被迫喊停，原因是太多跑者耐不住酷熱，半途退出，還有一人送醫不治。熱熱熱，當地報紙每日新聞問，到底還要熱多久？

答案恐怕令人沮喪。根據氣象廳，聖嬰現象與全球暖化雙重作用，導致異常高溫將持續至10月。氣象廳官員表示，即便10月少了極端高溫，溫度也可能在30度左右盤桓，不是10月該有的溫度，仍有中暑風險。

更失望的或許是有意赴日賞雪、玩雪的遊客及滑雪度假村業者。就目前預測來看，今年日本的冬天恐怕很不冬天，雪量會少於往常。

日本僅有一處，多年來都能避開熱浪侵襲。位於東京東邊、千葉縣的臨海城鎮勝浦市，今年7月8月無一日超過35度，已是連續第118年未遭遇極端高溫。
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