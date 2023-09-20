更新時間: 2023-09-20 18:04

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 新北市消防局今天(20日) 指出，瑞芳區登山客遭蜂螫事件，傷勢較嚴重的4人在救援下山途中，其中2人生命徵象轉變為OHCA（無呼吸心跳），消防救護人員持續急救並搬運下山。

消防局表示，瑞芳山區今天發生蜂螫人事件，多名登山客疑遭虎頭蜂攻擊。其中，7人傷勢比較輕，自行下山後由消防局送醫治療。

另有4人遭螫傷勢嚴重，且出現過敏性反應，在現場等待救援。消防救護人員到達現場後，給予注射點滴及腎上腺素，並協助行動不便的4人搬運下山。

消防局指出，在這4人中，有2人在搬運下山途中生命徵象轉變為OHCA，消防救護人員持續予以心肺復甦術（CPR）急救並搬運下山，估約需1至1.5小時會下山。另在搬運途中，有3名消防人員遭蜂螫，但暫無大礙。

新北市瑞芳區八分寮登山步道20日發生多名登山客遭蜂螫意外，消防局第六救災救護大隊獲報馳援，以捲式擔架搬運傷勢較重者下山就醫。（翻攝畫面）中央社

新北市消防局表示，瑞芳山區20日發生蜂螫事件，多名登山客疑遭虎頭蜂攻擊，消防獲報到場先給部分傷者施打點滴，救護人員也協助肌肉注射腎上腺素，以舒緩遭蜂螫所產生不適。（翻攝畫面）中央社

【更新】台灣新北瑞芳登山客遭蜂螫•11人輕重傷2人無呼吸心跳 醫師: 9月是旺季•被螫勿揉搓

首次發稿: 2023-09-20 15:34

台灣新北瑞芳20人登山遭蜂螫•消防局出動20車51人救援 醫師: 9月是旺季•被螫勿揉搓

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 新北市消防局指出，今天(20日) 中午11時38分據報，指瑞芳區有多名登山客遭蜂螫，已派遣人車攜帶腎上腺素及繩索前往救援。

消防局表示，中午接獲報案，指瑞芳區三爪子坑路坑子內山往基隆萬壽山區有多人遭蜂螫。初步瞭解為朋友間互約去爬山，共約20人登山，有多人遭蜂螫，意識清楚。

根據中央社，消防局獲報後，已派遣20車、51人並攜帶腎上腺素及繩索前往救援，也請基隆市消防局支援；實際遭蜂螫狀況與人數，將到場後進一步調查處置。

網友蘇有德在瑞芳大小事粉專PO文指出: 來自北市及新北共20名登山客於八分寮山系登山遭遇虎頭蜂群攻擊，新北消防動員鄰近12個分隊救護車輛及警義消人員，分別自萬壽山、東和里、八分寮及瑞慈宮等四處登山口入山協尋，其中較輕傷16人已由萬壽山步道護送下山送醫，另四名傷勢較重人員已先處治，將路續由救護人員護送從瑞慈宮下山後送醫。

9月份是蜜蜂或胡蜂螫傷通報旺季，北榮毒物中心15日提醒，研究指出若被大量蜜蜂、或同時被胡蜂螫傷20處以上，螫傷部位較多或年齡較大者，遭螫後可能產生較嚴重中毒反應。

台北榮總臨床毒物諮詢中心統計，2001至2021年期間，共有611名因蜂螫傷通報至毒物中心的病人，其中蜜蜂和胡蜂（俗稱虎頭蜂）螫傷主要發生在夏季和秋季，且於9月份達通報人數最高峰；其中有29人嚴重中毒症狀，甚至有17人因中毒而致死。

中央社9/15引述台北榮總毒藥物諮詢中心主任楊振昌受訪表示，蜜蜂和胡蜂螫傷，可能引起全身性毒性反應，包括過敏反應、凝血功能異常、橫紋肌溶解症、急性腎損傷和肝損傷等。

臨床案例方面，楊振昌說，過去曾有消防隊員要上山處理虎頭蜂窩，卻在穿好防護裝備前，因卡車經過驚擾蜂群，導致隊員被螫，造成顏面神經麻痺，分隊長還出現嚴重過敏性反應；此外，曾有飲酒民眾被蜂群攻擊，雖然蜂螫數量不算太多，仍引發凝血功能異常，造成腦出血。

至於產生嚴重反應的風險因子，楊振昌指出，遭螫傷數目越多，直接毒性反應就越嚴重；對於胡蜂螫傷，若螫傷數超過20處時，則可能產生嚴重中毒症狀，甚至死亡。年齡較大者及身體多處部位被螫傷的病人，都與是否產生嚴重中毒具有顯著相關性。

若遭遇蜂螫處置，楊振昌建議，蜂群攻擊有範圍性，應盡速遠離現場，並取出螫針；輕微螫傷可以冰敷緩解症狀；局部症狀持續未緩解時，可塗抹消炎止痛藥，且應避免搓揉，以免併發蜂窩性組織炎。

若產生過敏性反應或全身性中毒反應，應盡速就醫，如未產生過敏性休克或嚴重全身性中毒，多數病患預後相當良好。

由於目前正值蜂螫的高峰季節，北榮毒物中心提醒，民眾應保持警惕並採取必要的防護措施，在戶外活動時，建議避免穿著鮮豔衣物或塗抹香水；遇見蜜蜂和胡蜂在附近盤旋時，應迅速且安靜離開。

【報你知】蜜蜂螫傷之照護

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如何預防蜂螫:



以上資料來源: 農業部官網