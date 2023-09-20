人與自然共生！綠色森林品牌識別形象　台灣里山賽夏pakaSan台北發表

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）林業及自然保育署新竹分署與苗栗縣賽夏部落原住民共同進行自有品牌-「里山賽夏/pakaSan」識別系統建立及系列產品包裝設計，今(20)日在台北華山文創園區西5館，辦理「人與自然共生 | 里山賽夏品牌形象暨包裝設計」，向外界展現山村部落里山新經濟及部落參與山林守護的具體行動與 成果。

林業保育署回憶，過去，賽夏族人以魔鬼（h abon）稱林務局，自2018年2月與南庄賽夏部落族人簽訂夥伴關係 及同年4月循傳統祭儀向賽夏祖先宣告雙方和解後， 族人們從林下養蜂出發，發展林下經濟、生態旅遊， 逐步擴展產業面向，包括森林蜜、花粉、段木香菇、純露、 精油及短柱山茶油等，這些產品不但兼顧環境承載量及回復力， 更展現山林智慧的多元應用。

林業保育署表示，為讓部落商品更吸睛，今(2023)年 初新竹分署及部落秉持「人與自然共生」的理念， 進一步攜手設計團隊「龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系」， 優化原有「里山賽夏/pakaSan」品牌形象， 並運用象徵大地、曙光及敬畏山林的金黃、紅、黑， 搭配賽夏紋路及產品輔助圖形建構識別系統，將產品分為「 林下森機」和「大地贈予」兩大系列；「林下森機」 係整合部落林下經濟產物，包括「森林蜜」、「森花粉」、「 椴木菇」、「正茶油」以及未來將推出的南庄橙果醬。而「 大地贈予」則整合部落的植物萃取精華-「山純露」和「山精油」， 象徵著大地的慷慨贈禮， 期望消費者購買後能將南庄蓬萊的純淨氣息帶入生活。

不同於一般產品發表會，現場佈置除說明品牌設計理念外， 也特別從「一段發生在蓬萊的故事」出發， 透過部落視角娓娓道來與過去仇視的林務局合作的契機、 部落的蛻變、族人重回山林的擁抱、樹立典範到接軌國際。

合作社理事主席根誌優表示，一路走來， 部落和林業保育署超越夥伴關係， 宛如家人般緊密互助並肩守護南庒地區的山林環境， 且參訪過南庒賽夏的公部門、產學團體， 無不對部落的蛻變及獨特的合作社管理模式印象深刻。 這樣的山林治理經驗，使賽夏族躍上世界舞台， 成為國際里山倡議夥伴關係網絡（IPSI)的會員， 這是對堅定守護土地的賽夏族人最大的肯定與鼓勵， 更期盼賽夏族人們能記住此時的榮耀， 持續堅守人與自然共生的承諾。

除了里山賽夏優質產品的推介發表， 為提供參觀者嶄新的林下經濟食用經驗， 活動會場還準備了以里山賽夏段木菇、 正茶油及蜂蜜製作的森機烘焙菇（蛋糕）、 黃金茶油佛卡夏與花叢蜂巢可頌等創意西點小食， 讓參與的民眾吃在嘴裡、暖在心裡。

林業保育署說，歡迎大家前往里山賽夏PakaSan-森林小站(苗栗南庄鄉蓬萊 村7鄰紅毛館93-1號)參觀選購， 順道安排一趟獨ㄧ無二的里山賽夏小旅行（02-27738913 ）。

由賽夏族人豆阿福介紹段木香菇。(照片由林業保育署提供)