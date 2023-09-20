俄國贈步槍、無人機等多項禮物　金正恩收穫滿滿回北韓

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）北韓領導人金正恩昨（17）日結束俄羅斯行程，帶著滿滿的禮物滿載而歸，包含步槍、太空人手套、防彈背心及軍事無人機等，而這些禮物多數違反了聯合國的制裁。

克里姆林宮發言人表示，在朝俄峰會後，普丁贈送金正恩一把「最高質量」的俄羅斯制步槍，金正恩則會送了一把「北韓工匠製造」的步槍。

路透社引述俄媒塔斯社報導，普丁還贈送了一雙曾上過太空的太空服手套。

濱海邊疆區（Primorsky）行政首長柯佐米亞科（Oleg Kozhemyako）向金正恩贈送了一套現代輕量防彈衣，這套防彈衣可保護胸部、肩部、喉嚨、和鼠蹊部。

此外，金正恩也收到了5架自殺式無人機，以及一架廣泛運用於烏克蘭戰爭中的Geranium-25無人偵察機。

金正恩在16日至海參崴參觀高超音速飛彈及軍艦等軍事設施，俄國國防部長蕭依古也贈送了一頂毛皮帽。據說，金正恩也十分喜愛這頂帽子，甚至下令北韓各大媒體發布一張自己戴著帽子的照片。

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金正恩獲贈一頂毛皮帽（圖／KCNA via 路透社）

俄國駐北韓大使馬歇各羅（Alexander Matsegora）透露了這頂帽子的背後小故事。

俄新社報導，馬歇各羅表示，因他無法直接詢問北韓領導人的帽子尺寸，因此大使館人員們只好以金正恩與馬歇各羅的合照比對，發現金正恩的頭較小一點，最後的做出的尺寸也正好適合金正恩的頭圍。

金正恩在俄羅斯所收到的禮物，將會帶回北韓「國際友誼展覽館」展示。

路透社指出，北韓官媒稱這個「國際友誼展覽館」的規模及重要性媲美「羅浮宮」，展示了金正恩及其祖父金日成、其父親金正日自外國使節收到的禮物。

該展覽館於1978年開館，擁有100多個展覽室，收藏著來自200多個國家、115,000多件的珍藏品。

美國前總統吉米·卡特（Jimmy Carter）所贈送的水晶杯、法國前總統法蘭索瓦·密特朗（Francois Mitterrand）所贈送的茶杯組，以及美國前國務卿馬德琳·歐布萊特所贈送的麥可·喬丹（Michael Jordan）簽名籃球等。