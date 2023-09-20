2023日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華 10/5盛大登場

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）今年「日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」將於10月5日至11月18日盛大展開，以日月潭為舞台，結合樂活自行車、唯美聯合婚禮、花火音樂饗宴及多元文化融合表演等活動元素，將為秋季的日月潭觀光旅遊帶來一波高潮。

根據觀光署，此一嘉年華為日月潭每年秋季盛會，今年自10月5日起連續7週，帶來音樂饗宴、運動賽事等多項精彩活動，展現日月潭旅遊特色及永續旅遊發展的亮點。

內容包括唯美浪漫的日月潭婚禮、深受大小朋友喜愛的Come!BikeDay自行車系列活動-自行車主題日、體現在產業文化的日月潭紅茶文化季、青春熱血無限的日月潭環湖馬拉松，以及三場次融合音樂、舞蹈及煙火的音樂饗宴。

備受期待的花火音樂盛會方面，10月21日「台灣大哥大日月潭花火音樂會《Gen.AI 綻燃•愛》」打頭陣，陣容如唱將艾薇、卓義峯，以及由江靖波指揮率領的樂興之時管絃樂團，演繹中西經典歌曲。11月4日「樂舞映明潭音樂會」邀請「原聲合唱團」以純淨天籟歌聲撫慰人心。11月19日「NTSO臺灣青年交響樂團」由劉玄詠團長指揮NTSO臺灣管樂團，帶來一系列膾炙人口的經典曲目。

10月14的「2023 Come!BikeDay自行車主題日」除了挑戰自行車環潭外，今年還新增了全新的船騎挑戰活動，參加者將騎乘自行車環繞半個日月潭，然後搭乘接駁船返回起點。同時，活動中還有超人氣的兒童滑步車賽，讓小朋友在賽道中盡情奔馳。

另第10屆「日月潭環湖馬拉松」將於10月29日熱血開跑，延續參賽選手「每跑一公里，捐贈一塊錢」的公益信念，回饋地方與協助弱勢團體。這不僅是國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）國際認證賽事，同時為亞培世界馬拉松大滿貫分齡賽（AbbottWMM Wanda Age Group Qualifier）台灣站唯一賽事。

系列活動還有10月5日以水、陸、空特色旅遊形式的浪漫唯美「日月潭婚禮」，以及10月21日至22日的「日月潭紅茶文化季」，可品茗賞藝嚐糕餅、參加揉茶體驗，並一探魚池鄉在地農特產、客家及邵族原民部落文化等活動。

活動期間推出了店家優惠及打卡抽好禮活動，「搭乘（台灣）好行住宿抽好禮」（最大獎iPhone），以及「2023日月潭花火音樂嘉年華攝影比賽」。

詳情請洽活動網站。