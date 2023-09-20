為美人丟了官 華爾街日報：中國前外交部長秦剛婚外情、在美生子

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中國前外交部長秦剛，今年7月突然被消失、遭拔官，官方始終未提出說法，關於他陷入艷諜案的傳言甚囂塵上。華爾街日報19日引述消息來源，秦剛確實是因婚外情栽了跟，由於孩子是在美國出生，北京擔憂這層私人關係恐有害國家安全。

CNN引據華爾街日報報導指出，9月聽取相關調查簡報的中國官員透露，秦剛任職駐美大使期間（2021年7月至2023年1月），與一女子有染，甚至在美國誕下一子。此事曝了光，秦剛遭到共黨調查，被以「生活作風問題」遭到撤職，此一詞彙常用來指涉不當性行為。

消息人士表示，秦剛對調查積極配合，而調查重點放在秦剛在這段婚外情中，是否作出了有損中國利益與國家安全之行為。

57歲的秦剛已婚，生有一子，報導並未揭露其外遇紅顏知己身分，但網路風言風語直指，美人就是40歲的鳳凰衛視《風雲對話》主持人傅曉田。傅曉田今年在微博放了兒子的照片，並未透露生父是誰。許多貼文留言區已遭關閉，而其微博及推特X帳號最後一次發文時間，皆停留在4月11日。各方報導皆未能證實傅曉田就是出軌事件女主角。

秦剛是習近平親信，7月被下台之前，外交部以「健康因素」解釋其為何缺席一場重要外交場合，但之後的官方文檔卻抹去了此一說法，發言人也三緘其口，不願置評。

秦剛去職後，緊接而來的是一連串的高官震盪，遭整肅的包括掌管飛彈與核武的火箭軍司令與陷入貪汙疑雲的國防部長李尚福。

（圖／截自鳳凰衛視《風雲對話》主持人傅曉田微博）