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台灣檢警環合作平臺破獲棄置廢切削油不肖集團　起訴15人4公司犯罪所得1.1億元

環境管理署強調為杜絕環保犯罪案件，檢警環等機關已建立「檢警環查緝環保犯罪」平臺聯合查緝環保犯罪多年，呼籲業者應委託合法的廢棄物清除、處理機構進行廢棄物清除及處理，勿心存僥倖以身試法。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/20 10:53
照片由環境部提供

照片由環境部提供

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）環境部環境管理署20日表示，日前於「檢警環查緝環保犯罪」平臺，在臺中，破獲唯勝科貿公司、萬迪福公司、銓輝油品公司及寬洲油化有限公司等從事金屬加工油品販賣公司，委託不肖環保業者非法棄置於臺中市烏日區東園里番仔園圳，經檢察官偵結後依違反廢棄物清理法共計起訴違法行為人15人及4法人（公司），估算犯罪所得高達新臺幣1億1,000萬餘元，檢察官向臺灣臺中地方法院聲請將上述公司負責人、會計及張姓環保業者等7名相關涉案人員羈押禁見獲准。

環境管理署表示，該署偕同臺灣臺中地方檢察署陳宜君檢察官指揮內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊及臺中市政府環境保護局等機關所組成的專案小組進行聯合查緝，破獲唯勝科貿公司、萬迪福公司、銓輝油品公司及寬洲油化有限公司等從事金屬加工油品販賣公司，未領有廢棄物清除、處理許可執照卻非法回收及處理廢切削油（水），並委託不肖環保業者非法棄置及放流於圳溝，涉犯廢棄物清理法第46條第4款刑責規定，相關違法行為人，可處1年以上5年以下徒刑併科新臺幣1500萬元以下罰金。

該署表示除查獲非法清除、處理及棄置外，上述業者為增加油品生意、低價搶占市場，亦長期將回收廢油與基礎油以特定比率混合後，製成不良油品賣給國內廠商或出口至東南亞國家，影響合法廠商權益及危害國家國際形象。

環境管理署強調為杜絕環保犯罪案件，檢警環等機關已建立「檢警環查緝環保犯罪」平臺聯合查緝環保犯罪多年，呼籲業者應委託合法的廢棄物清除、處理機構進行廢棄物清除及處理，勿心存僥倖以身試法，否則一經查獲須負起廢棄物連帶清理及環境改善責任。除此之外，該署將透過智慧勾稽、科技執法，加強查緝非法清除、處理事業，以遏止不法。

環境管理署提醒民眾若查覺可疑或不明車輛進出，造成環境污染或地形地貌改變，可利用環境管理署公害陳情系統免付費專線0800-066-666或通報警察機關查辦。該署再次強調將持續強力打擊環保犯罪、維護國土生態及提升環境品質，讓民眾擁有一個安心、美好的家園。
環境部
環境管理署
生態
廢棄物清理法

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