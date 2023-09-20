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南美唯一友邦 巴拉圭總統聯大演說支持台灣加入聯合國體系

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/20 09:38
巴拉圭總統貝尼亞在聯合國大會上演說（圖／路透社Eduardo Munoz）

巴拉圭總統貝尼亞在聯合國大會上演說（圖／路透社Eduardo Munoz）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）聯合國大會正在紐約展開，當選後表明對台灣矢志不渝的巴拉圭新任總統貝尼亞（Santiago Pena），19日在演說中表達了支持台灣加入聯合國體系的立場。

路透報導，貝尼亞說到，巴拉圭政府支持台灣成為聯合國體系不可或缺的一部分。

由於1971年聯合國大會第2758號決議，台灣地位遭中國取代，自此不得其門而入。

上週被問到台灣入會議題時，聯合國副祕書長穆罕默德（Amina Mohammed）亦表達了挺台立場。她表示，排除任何人都會傷及全球發展目標。「每個分子都很重要，不論是台灣還是他者。成員國必須尋求解方。」

台灣與巴拉圭7月12日迎來建交66周年。經濟學者出身的貝尼亞，4月底贏得總統大選後，即一再表明台巴邦誼不變。他稱總統蔡英文是好友，也於7月率團訪台，除了與政治人物會晤，也參觀了義美工廠，與台灣業界代表互動。副總統賴清德8月出訪巴拉圭，參加貝尼亞就職典禮。貝尼亞在就職演說中提及，台巴兩不僅是盟友，亦是兄弟之邦。

不過，在中共持續挖拉丁美洲牆腳的情況下，官員談話難免被放大檢視。巴拉圭財政部長費南德茲（Carlos Fernandez）近日接受彭博電視訪問時表示，歡迎中國投資該國正萌芽的綠氫產業。「我願與任何想在巴拉圭投資、創造就業機會的中國企業家商談。這無關中國或台灣問題，純粹是對所有人抱持開放態度。」
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