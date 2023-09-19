【台灣進口蛋止血?】陳吉仲請辭農業部長21日生效　 畜產會董座林聰賢同進退

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）進口蛋風波難了，陳吉仲今（19）晚間8時在臉書宣布請辭農業部長一職；中央畜產會董事長林聰賢也於晚間8時10分跟進，宣布同進退。行政院長陳建仁准辭，辭令將於21日生效。

【台灣進口蛋為何浪費】陳吉仲：政策正確，是囤蛋業者釋出

今日傍晚陳吉仲才再次召開記者會，說明進口蛋流向與到期問題，堅定擁護政策正確性。不料晚間8點，陳吉仲在個人臉書發布長文，劈頭就說「我決定請辭」，顯見辭意堅定。

陳吉仲的請辭來得並不意外，日前傳出他曾多次請辭農業部長一職未獲准，17日一度傳除請辭獲准，但行政院長陳建仁以現階段有責任持續向各界釐清質疑，並將進口蛋政策進行通盤檢討為由慰留。今日陳吉仲在記者會上表示，陳建仁要他說清楚，所以記者會長達40分鐘就是要完整交代。

陳吉仲在文章中表示，自己出身屏東農家，「對農業一生懸命」，可以有機會帶領著農委會、農業部同仁，為台灣農業改革三、四十年來的問題，能成為首任農業部長，內心十足感謝。

陳吉仲指出，雖然還有未竟之志，但是近日對於專案進口雞蛋的執行過程，遭到外界不實的抹黑、造謠、指控，而造成社會大眾不應有的恐慌，農業部同仁遭受不應該背負的指責，因此他要一肩扛起責任，讓紛紛擾擾平息，決定請辭農業部長一職。

他強調，專案進口雞蛋確實是為了顧及所有消費者糧食安全，同時不影響國內蛋農生計，一個最佳的作法。他最後提及，在農業部門七年多來的日子，歷經無止境的抹黑、認知作戰、各種顏色的無情攻擊，但他毫無畏懼，盼未來夥伴們可以更加團結，讓台灣農民挺起腰桿、勇敢前行，為台灣農業的永續發展繼續努力。

林聰賢在臉書中簡短寫下，「美好的一仗，我們一起挺過！三年多來挺過了口蹄疫非疫區，挺過了非洲豬瘟阻絕境外，也即將挺過了傳統豬瘟非疫區。但是終究無法阻絕『政治口水的瘟疫』。」

林聰賢宣布，決定即刻請辭中央畜產會董事長乙職，「希望政治塵埃落定。讓產業不受波動，事實可以呈現。」

行政院發言人林子倫晚間表示，陳院長尊重陳部長的決定，勉予准辭，並於本週四（21日）生效。陳院長並認為，陳部長在過去幾個月積極處置，極力在符合消費者需求、維護蛋農生計、穩定市場價格間取得平衡，要做到面面俱到實屬不易，任務艱鉅且非常辛苦，而實際上，進口雞蛋專案也緩解了國內缺蛋狀況，並獲得穩定蛋價、打擊黑市等政策效益。然而，由於這是國內首次採取規模性進口雞蛋政策，因過往經驗有限，使得在執行層面，有諸如冷鏈規範、調度管理、積極確認流向、社會說明等有不盡周延、多可精進之處，院長請陳部長提出精進措施，作為未來政策之參考；院長並期盼相關政策能夠回歸理性討論。

林子倫並表示，陳院長也特別感念陳部長從農委會副主委至主委，乃至完成改制農業部的一路辛勞。陳部長領導農業部以來，致力於「提高農民所得」及「確保糧食安全」，解決臺灣農業許多長期的結構問題。包含完備了「三保一金」四大農民福利體系，並投入126億建立冷鏈物流體系，提升農產品品質，配合農產品出口的持續成長，降低對單一不穩定市場的依賴；農業部更完成農田水利會改制為公務機關，打破灌區內外差別，擴大服務超過 5.6萬公頃，使農民不再受缺水之苦。

林子倫表示，1997年口蹄疫爆發後，臺灣生鮮豬肉無法出口，在陳部長帶領農業部的努力下，2020年臺灣正式成為口蹄疫非疫區，歷時24年的口蹄疫陰影終於獲得解決；緊接而來2018年全球爆發非洲豬瘟，也在陳部長與各部會的合作下，成功防堵；同時，自2015年臺灣漁業遭歐盟黃牌警告，解除黃牌就是蔡英文總統上任後的重要目標，在陳部長多次親自與國際協商並積極推動改善措施，2019年才終於順利解除漁業黃牌，守護臺灣於遠洋漁業數百億產值。

以下是陳吉仲臉書全文：

昨天午後下了一場大雨，頓時洗去了內心的紛擾，也洗去了這麼多年來不斷被抹上的莫須有指控。雨後的陽光灑落在農業部的紅磚牆上，不論歷經多少艱辛和不被理解的抹黑，總還是會再見到陽光。

認識我的人都知道，我出身屏東農家，對農業一生懸命。一個農村子弟，可以有機會帶領著農委會、農業部同仁，為台灣農業改革三、四十年來的問題，這一切都要感謝蔡英文總統的信任、賴清德副總統的支持、林全院長的賞識、蘇貞昌院長提拔我成為主委、陳建仁院長任命我為首任農業部長，回想起農業部成立當天，歷任院長們都齊聚為農業部祝賀，內心十足感謝。

我更感謝在臺灣這塊土地上辛苦努力的農漁民們，因為有你們的支持，我們才能一起成功讓台灣農業再往前走一大步。

感謝蔡英文總統一路相挺、感謝歷任行政院院長的全力支持，我才能義無反顧的推動牽掛於心上數十年的農業改革，雖然還有未竟之志，但是近日對於專案進口雞蛋的執行過程，遭到外界不實的抹黑、造謠、指控，而造成社會大眾不應有的恐慌，農業部同仁遭受不應該背負的指責，因此我要一肩扛起責任，讓紛紛擾擾平息，決定請辭農業部長一職。

我必須很堅定的向社會大眾說明，面對國內雞蛋供應不足時，專案進口雞蛋確實是為了顧及所有消費者糧食安全，同時不影響國內蛋農生計，一個最佳的作法。很多人問我，為什麼不直接調降雞蛋關稅，讓業者自己進口雞蛋就好？因為就算調降關稅，也解決不了黑市價格猖獗的問題，業者進口後如果再用高於市價販售，最後對消費者和蛋農的傷害只會更深。

因此，專案進口雞蛋是對消費者和農民權衡之下最好的作法，才能讓消費者吃的到蛋、買的到合理價錢的蛋。也因為有庫存調節機制，不會讓進口雞蛋衝擊國內雞蛋供應市場，保障國內蛋農生計，所以農業部勇於承擔此政策。我特別要感謝當外界不斷抹黑、污衊時，仍一同捍衛此政策的所有好朋友們，讓我們可以將政策效益堅定的告訴社會大眾。

七年半來，我和所有農業部同仁不眠不休為農業改革而努力，完成了許多過往三、四十年來遲遲無法改變的農業問題，這些改革，一一在小英總統任內的新農業政策達成。

為了不讓農民看天吃飯、為了讓農民退休生活有保障、為了讓農民職災受到照顧，農業部建立三保一金農民福利體系、精進農民健康保險、開辦農民職業災害保險、推動農業保險、建立農民退休儲金，讓農民從農更有保障。

為了讓農民灌溉不再受到灌區內外的差別對待，農業部克服重重困難，成功讓農田水利會升格為公務機關，農水署也才能擴大灌溉服務超過 5.6萬公頃。

口蹄疫過去在台灣存在24年，在我們共同努力下，不只口蹄疫從疫區除名、傳統豬瘟更在今年全面拔針、我們也持續防堵非洲豬瘟，讓台灣有機會成為亞洲豬隻三大重大疫病的非疫區。

遠洋漁業黃牌更是許多漁民心中的痛，但我們透過法規的精進，與漁業各界的溝通，終於解除遠洋漁業黃牌警告，保住 400億元漁業產值及週邊產業發展逾千億，讓遠洋漁業可以永續發展。

農產品產銷體系過去常常被部分團體把持、掌控價格，但是因為有總統和行政院的支持，我們才能投入超過126億元建立冷鏈物流體系，讓農產品產銷體系更加健全，讓農民收益可以更好。

近年來雖然中國不斷以禁止輸入特定農漁產品作為恐嚇台灣農漁民的手段，在大家努力下，我們不畏懼違反貿易規則的國家打壓，讓農漁民收入更好，因此我們開拓新市場，讓中國以外的市場出口持續成長，因此降低依賴單一市場風險，讓台灣農漁產品往高端國際市場邁進。

其他還有提升國產農產品品質，是農民對消費者的責任，因此擴大產銷履歷超過 9萬公頃、有機與友善生產面積達近 2萬公頃，學校午餐全面採用國產可溯源食材近 98%，讓學生及家長能安心。我們更完成食農教育立法，全面推動綠色環境給付，參與面積超過43萬公頃，全面推動綠色照顧、實踐零飢餓政策……

七年來在蔡英文總統的支持下，「新農業政策」相信為台灣農業升級轉型帶來良好的成效、為從農環境及農業永續發展奠定根基，更有效提高農民收益，2021年主力農家和專業農家平均每戶所得提高到155萬元及188萬元。

今年8月1日，歷經35年各界的努力，農業部終於正式成立，回應了1988年520農民運動的訴求，達成了農漁民長期的期盼，面對極端氣候和國際情勢快速變化，農業部更要持續強化農業韌性，讓農民因應接下來的挑戰。

為農業，我一生懸命。許多人都說我為什麼這麼容易哽咽、掉眼淚？農家出身的我，從小就在家裡的豬舍幫忙，家裡更被無情的口蹄疫疫情影響，頓時負債累累，農民的苦，我切身經歷也感同身受，所以從農運、學術界，再到政府部門，我的初衷就是要讓全台灣農民過更好的生活。

今晚自己坐在辦公桌前，我想起有一次颱風過境後，我到香蕉田勘災時，我問眼前的農民夫婦，政府可以幫助你們什麼？他們沒有跟我提起希望政府補助多少錢，而是告訴我，他們只希望趕快清理家園重新站起來，聽到這句話，內心激動不已，這就是台灣農民的韌性。

在農業部門七年多來的日子，歷經無止境的抹黑、認知作戰、各種顏色的無情攻擊，但我毫無畏懼，因為有一群真正為台灣農業努力的夥伴們，跟我一起往前走。希望未來這些夥伴們可以更加團結，讓台灣農民挺起腰桿、勇敢前行，為台灣農業的永續發展繼續努力。