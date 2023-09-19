【台灣進口蛋為何浪費】陳吉仲：政策正確，是囤蛋業者釋出

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）進口蛋爭議上升食安危機，蛋的流向與到期原因越說越不清。農業部長陳吉仲今（19）晚間改口，表示三四月進口蛋來台灣後，囤蛋業者把蛋釋出導致缺口大幅減少，因怕農民價格受影響，所以5000多萬顆蛋不敢入市。他還表示，當時雞蛋專案進口也是為了有效消彌黑市跟囤蛋。

關於5402萬顆進口蛋為何放到過期，陳吉仲17日表示因為夏天天氣熱、學校放暑假，外界譁然。農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘今發文痛批進口蛋報廢是荒謬作為，直指造成龐大數量報廢蛋的主因，除了農業部庫存評估嚴重失誤導致滾動週期拉太長以外，還有採購大量同一天生產的雞蛋。

林裕紘指出，農業部稱這批「6月在巴西出關的蛋」皆為5月30日生產，分批離港到台灣。這就是說，同天製造的雞蛋約為2790萬顆，即便分開時間到台灣，生產日及保存期限都是同一天。

林裕紘計算，台灣一天的雞蛋缺口量約為100至150萬，政府若建立合理庫存來滾動釋出，兩週的合理庫存量為1400至2100萬顆，三週為2100至3150萬顆的庫存量，農業部的目標庫存量對外宣稱竟是6000萬顆，滾動週期拉到40至60天，他質疑農業部沒有保存期限列入考量。此外進口蛋品質差，業者使用意願低，最終導致一堆放到過期要報廢。為解決庫存，中央畜產會找廠商賣蛋，最終演變成進口蛋假冒本土蛋亂象。

陳吉仲上午為造成社會紛擾道歉但不認錯，傍晚再上火線說明，提到進口蛋過期原因，改口稱台灣當時確實蛋產能不足，三四月進口蛋來台後，囤蛋業者釋出庫存蛋，缺口大幅減少，這也導致5000多顆蛋不敢進入市場，因為會對農民價格造成影響。

陳吉仲強調，黑市價格曾高達一顆9元，專案進口雞蛋政策方向完全正確，有效消弭黑市價格，讓消費者吃得到蛋、買到合理價格的蛋，他也指出，雞蛋議題應聚焦在提升蛋雞產業的韌性，才是真正照顧農民、確保消費者權益。

陳吉仲也提及，雞蛋專案進口的實施，是為了消除黑市與囤蛋情況，若當時是改用直接調降關稅或免除雞蛋進口關稅等方式，讓民間自行進口，以泰國蛋為例，到岸價格與本地產地價格大約相當，倘若免關稅，將直接衝擊國內蛋農價格。

對於外界的紛擾，陳吉仲鞠躬道歉，並提出六大精進措施，包含每批進口雞蛋進倉、洗選、加工的流向都配合食藥署登錄並定期公布；每批洗選後的雞蛋標示日期，都由畜產會監督依規定辦理；建立全國雞蛋通路冷鏈體系；精進國內產銷資訊統計；配合食藥署聯合稽查；請食藥署協助進口蛋有效期限認定。