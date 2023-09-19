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經濟部決議10/1電價不漲 百貨餐飲等產業內需回溫取消凍漲

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/19 17:58
圖為新北市新店區一家賣場美食街30日中午用餐人潮。（圖／中央社鄭清元攝 111年8月30日）

圖為新北市新店區一家賣場美食街30日中午用餐人潮。（圖／中央社鄭清元攝 111年8月30日）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）一如外界預期，經濟部今（19）日召開2023年第二次電價審議委員會，決議10月電價不調整。然而，基於產業復甦，之前因疫情衝擊凍漲的產業，將恢復原有價格。

根據經濟部，去年7凍漲的高壓內需產業部分，食品、攤販集中市場因直接影響民生物價，仍維持凍漲。百貨公司、電影院、健身房、餐飲等，今年上半年較去年同期用電量及營業額皆有成長，因此取消凍漲15%（計880戶）。

至於今年4月減半調漲產業，由於上半年用電仍持續衰退，維持與上次相同，即高壓8.5%、低壓5%的減半調整模式。外燴團膳業已復甦，但為了避免一次調整過大，僅取消去年15%凍漲作法，今年的減半調漲仍維持。前述凍漲或減調的用電戶，合計約12萬戶受惠。

經濟部表示，台電吸收國際燃料成本漲勢，避免國內通膨情勢，再由政府給予台電財政協助。繼2023年增資台電1,500億元及挹注特別預算500億元，2024年總預算案已編列1,000億元預算增資台電用於建設，以穩定供電。

由於國際通膨情況尚未解除，為利物價穩定，審議會決議本次電價不調整，維持平均電價3.1154元/度。自9月29日起，民眾可透過經濟部或能源局首頁連結至「電價及費率資訊揭露專區」，了解本次電價費率審議資訊及台電成本資訊。

東森新聞指出，由於空廚業也在調漲名單內，民眾擔憂，接下來赴餐廳用餐或搭飛機，價格恐怕會上揚。
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