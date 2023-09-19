【台灣進口蛋風暴】農業部殘缺名單僅給三業者　義美：農藥、動物用藥檢驗合格

（台灣英文新聞／李朝儀 綜和報導）進口蛋風暴越演越烈，台北市議員柳采葳今（19）日指出，農業會提供殘缺的「進口雞蛋洗選，加工及代工業者名單」顯示，食品大廠義美，以及宇貹農產產銷股份有限公司和勝大食品股份有限公司皆涉入。義美下午回應，進口蛋經農藥、動物用藥的檢驗合格，也呼籲農政單位儘速解決缺蛋的問題。

進口蛋爭議層出不窮，台北市政府日前行文農業部與畜產會，要求公布進口蛋流向，台北市議員柳采葳今日爆料，北市府確實得到農業會的回函資料，但這是一份「殘缺的資料」，這份「進口雞蛋洗選，加工及代工業者名單」相當陽春，僅有三家業者資料，包含食品大廠義美（加工），以及宇貹農產產銷股份有限公司（加工）和勝大食品股份有限公司（代工）。



（圖／柳采葳臉書）

根據名單顯示，宇貹農產有18.1萬顆，國別包括巴西、土耳其、及美國；義美食品有150.3萬顆，國別有澳洲、巴西、美國；勝大食品有112.3萬顆，國別來自土耳其、巴西及泰國。

柳采葳痛批，這份資料最大的問題在於沒有明確載明巴西蛋到底用了多少比例，只有列出國別，那這樣沒有人知道巴西蛋是否使用90%還是99%，佔比問題沒有載明，難道是農業部刻意要隱瞞什麼事情？再來，農業部也沒有提供其他縣市業者資料，難道其他縣市使用了問題蛋製成食品不會賣到台北市嗎？如此北市又要如何追查用問題蛋所製成的食品。

柳采葳表示，因為食品大廠「義美」也在裡面，義美有許多食品都必須使用到雞蛋，她呼籲農業部應該提供更進一步的資料給台北市政府，「否則是整個使用到雞蛋的產業都跟你一起陪葬，也讓人民的中秋節蒙上一層灰，變成『走味的中秋』」。

義美今日發布聲明指出，義美工廠因八月中缺蛋可用時，直接向中央畜產會購買五批雞蛋，義美在購買進口蛋之前，都經過「食品安全研究所」做過農藥、動物用藥的檢驗；合格後，才購買！ 購買之進口蛋，使用於條裝蛋糕生產。

義美強調，各單位儘速查明真相；義美也呼籲，農政單位儘速解決缺蛋的問題。

宇貹農產產銷股份有限公司、勝大食品股份有限公司則暫無回應。