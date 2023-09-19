欣葉真知味 旗下台菜三品牌聯手推出加拿大北極參宴

八月初進入二十四節氣中的「立秋」，人們也隨著氣候稍微轉變而食欲大開。欣葉國際餐飲集結旗下欣葉台菜、鐘菜和欣葉小聚三品牌聯合演繹，推出四大海味之一的海參料理，以遠自加拿大東岸海域的「野生北極參」為食材設計菜色，運用經典的台式風味與創新手法，演繹成當代的手路台菜，七道菜式分二波段限量推出，與消費者分享屬於欣葉的食慾之秋。

慧眼獨具識野生北極參 海中八珍飄洋過海而來

若說廚師是料理的魔術師，好食材則是「能變得出花樣」的關鍵要角。旗下擁有10品牌，橫跨台菜、日本料理、馬來西亞風味、粵菜等不同菜系的欣葉國際餐飲，餐廳向來有「真材實料」的好風評，其中精準到位的採購眼光絕對功不可沒。與加拿大食材的結緣，除了國人熟悉的波士頓龍蝦、牛肉、甜蝦等，農產品類如加拿大野米也曾搖身一變成為餐廳美饌，七年前更是慧眼獨具獨家代理加拿大野生藍莓汁，成為追求健康生活顧客的推薦好物。本身熱愛烹飪也重視養生的欣葉創辦人李秀英董事長，此次在友人推薦下接觸到加拿大北極參，看重其野生生長在寒冷潔淨海域、造就出口感獨特且品質優良海參的特性，為家人親自下廚做為保養的湯品；抱著珍惜好食材的想法，獨家引進加拿大野生北極參，由欣葉廚師團隊經半年的研發測試，推出七道精彩的料理與顧客分享。

首度台菜餐廳推廣加拿大海參 期待未來更多合作

對於此次欣葉北極參宴的推廣活動，加拿大在台辦事處表示一直以來都有與飯店、量販店及超市等一起舉辦美食推廣活動。這一次是Ed Jager 代理代表第一次於台菜餐廳推廣加拿大海參食材。對於欣葉台菜用加拿大北極參創作料理非常興奮及期待，迫不及待要享用用加拿大海參創作的料理。

加拿大辦事處同時表示，加拿大海鮮深受台灣消費者的喜愛，包括龍蝦、鮭魚、干貝、冷水甜蝦、雪蟹柳葉魚、比目魚、海螺等均為常見的愛用食材。目前出口到台灣的海鮮產品主要為龍蝦、鮭魚、大比目魚及柳葉魚，農業食品則包括豬、牛肉、海鮮、非基改黃豆、芥花籽油、寵物食品、酒類、穀物等。

悉心前置作業 發揮料理魅力從掌握食材開始

台菜烹調中不乏「乾貨」的身影，如海鮮類干貝、蝦米、扁魚、魷魚、海參，蔬菜的香菇、金針、乾木耳，肉類的蹄筋、金華火腿等。以海參為例，「泡發還原」的過程繁複且至關重要，欣葉廚師耗時四天將帶有濃郁鮮味的北極參乾，以水、手工逐步發製還原，直到脹發五至六倍大完成。處理內臟時則要巧手耐心，保留可食用的部位並確保參體形貌完整，較往常更為耗時，清洗完成後也要用蔥、薑、酒等煨出味道，才算完成前置作業。

手法千變萬化 傳統酒家菜到創新涼拌淋漓展現

賦味出色 頂湯入味 醬汁提香 道道鮮明各擅勝場

傳統台菜中海參多以宴客菜樣貌呈現，如講究製程的佛跳牆，組合出澎湃大器的主人風範，也常與華美色澤的什錦料搭配如紅燒燴海參等，均為朗朗上口的經典菜式，加拿大北極參由於海域潔淨、食材無雜味，更可在傳統中尋求突破，品嘗海參不同的口感與風味。如過去海參除了烹調過程易出水難入味，且受限食材較沙多氣腥，罕以涼拌手法呈現，「北極紅參涼拌時蔬」主廚透過工序調整將北極參巧變成脆口的涼菜，可謂相當創新的表現。「北極紅參鑲海鮮茸」則是傳統酒家菜，餡料的搭配與細膩手路，慢工細活中傳統風華再現。「雙椒辣炒北極紅參」、「福菜醬悶北極紅參」不容小覷的是火侯的掌控，台菜經典的爆香可謂香氣關鍵，「頂湯鮮燒北極紅參」慢火細工的頂湯是料理的靈魂，帶來滿滿的濃醇鮮。

除了烹調手法，尤其精采的還有師傅們在「賦味」上的表現，無論是透過乾貨扁魚酥、蛋酥增鮮提香的「北極紅參燉燒白菜」，取台灣在地發酵食福菜、醃製剝皮辣椒引味的「福菜醬悶北極紅參」、「雙椒辣炒北極紅參」，純熟技藝與千變萬化的手法，為此宴席匯聚出飽滿的風味之旅。