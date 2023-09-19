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莫德納XBB.1.5疫苗最快中秋前開打 首批70萬劑 這1族群先打

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/19 17:06
我國訂購的莫德納XBB.1.5疫苗預計近期到貨，首批估有70萬劑。（圖／疾管署）

我國訂購的莫德納XBB.1.5疫苗預計近期到貨，首批估有70萬劑。（圖／疾管署）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）疾管署發言人曾淑慧今（19）日表示，首批莫德納XBB.1.5疫苗預計近期到貨，估有70萬劑，將趕在中秋連假前開打，由65歲以上民眾優先接種。

莫德納COVID-19（2019冠狀病毒疾病）XBB.1.5疫苗在9月13日經食藥署通過緊急使用授權（EUA）。曾淑慧今天在疾管署疫報記者會說明，疫苗預估近期抵台，首批約有70萬劑，預計至10月底到貨共200萬劑，11、12月各到貨約200萬劑，今年總計600萬劑左右。

談到接種規劃，曾淑慧說，待疫苗到貨並完成檢驗封緘後，盡力趕在中秋節連假前開打，首波將由65歲以上高風險群眾開始接種，若打氣不踴躍，可能觀察3天後再依風險高低開放其他民眾施打。

莫德納XBB.1.5疫苗最快中秋前開打 首批70萬劑 這1族群先打莫德納XBB.1.5疫苗最快中秋前開打 首批70萬劑 這1族群先打（圖／疾管署）

根據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，滿6個月至未滿5歲幼兒，若未曾接種過COVID-19疫苗，建議接種2劑，須相隔4週（28天）以上；若曾接種1劑單價或莫德納疫苗基礎劑，則再接種1劑，須與前劑間隔4週以上。

若曾接種1到2劑單價BNT基礎劑，建議依時程完成3劑疫苗接種（第1、2劑間隔4週以上，第2、3劑間隔8週以上）；已完成基礎劑接種者，建議再接種1劑，與前劑間隔3個月以上。

至於滿5歲以上兒童、青少年和成人，未曾接種COVID-19疫苗者，建議接種1劑；曾接種疫苗者，建議再接種1劑，與前劑間隔3個月（84天）以上。

不同年齡接種劑量也不同，ACIP建議，5至11歲接種0.25ml，12歲以上民眾接種0.5ml。

根據疾管署最新疫報，近期國內新冠疫情處於低點，本土檢出病毒株XBB (96%)為主流株，但在併發症病例中，65歲以上長者占78%，且併發症及死亡個案多具慢性病史或未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染COVID-19後發生重症和死亡風險，呼籲長者儘速踴躍前往接種COVID-19疫苗以及早獲得保護力。
莫德納
XBB.1.5疫苗
新冠肺炎
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更新時間 : 2023-09-19 18:29 GMT+08:00

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