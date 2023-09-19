新北技職攜手One-Forty 師生以食為題　用餐飲專業理解新住民

One-Forty相信，一個社會的進步， 來自於我們如何與不同種族、語言，文化的人們共處。新北市推出「 技‧續‧未來」系列活動，壓軸場由穀保家商餐飲科師生與One- Forty合作，攜手關心移工及新住民議題，以「食」為題交流， 讓擁有一技之長的師生，主動關心新住民可能面臨的問題， 並運用專業提供協助，更能傳承文化與在地的融合。

教育局表示，One-Forty是一個關注東南亞移工教育的非營 利組織，長期運用各種不同的方式編織多元的移工故事， 從社會設計、議題倡議及培力系統等面向， 讓社會大眾看見每一段精彩的移工旅程， 減少普遍對於移工的刻板印象和偏見。此次與技職學校合作， 不只是要打開師生的視野，更培養孩子擁有社會共好的素養， 關心生活的土地，更能付出行動為社會貢獻一份心力。

One-Forty創辦人陳凱翔表示， 現今國際議題與多元文化的理解甚至是同理心的培養都是相當重要的 ，臺灣社會已有越來越多新住民二代， 他們可能都是同學或是未來的職場夥伴，如果能透過異文化理解， 換位思考，了解對方的困難與需要， 就能創造更友善的學習環境與職場空間。 以前大家談踏入社會的能力除了IQ、EQ，現在則多了CQ-文化 智商，透過工作坊，能讓同學更理解多元族群， 甚至在未來職場也能對接與應用。

穀保家商業餐飲科主任江裕春表示，「飲食文化」 是帶著學生設計或思考菜餚時一定會納入的討論元素，我們常說， 看你吃什麼東西就知道你從哪裡來，飲食文化跟環境、土壤、 風土都有很深刻的流動。這次有機會跟One-Forty合作， 對學生來說是很棒的文化理解與輸入。自己常跟學生提醒， 不要以漢人的文化去看飲食文化，透過移工文化的深層了解， 才有機會思考他們對於家鄉味道傳遞的精髓， 一開始一定是不習慣的，但是只要找到相對應的食材， 就有機會創造出道地的東南亞料理， 再加入今天課堂上介紹的飲食文化脈絡思考， 相信對於學生未來的餐飲設計創作都能帶來豐富且實質的幫助。

穀保家商餐飲科三年級楊昱軒同學表示， 非常想了解不同國家的飲食習慣及文化背景，還有他們剛到臺灣時， 是否習慣台灣的飲食等議題，自己本身是新住民，媽媽是越南人， 疫情前每一兩年就會回越南胡志明市，因為越南天氣炎熱， 所以吃得跟台灣比起來相對清淡很多，餐點裡總是有大量的蔬菜， 甚至是生菜，不像臺灣大魚大肉。參與One-Forty課程後更 能理解飲食文化的差異，未來想設計出不同文化的餐飲佳餚。

新北市發布全國首部「新北NO.1技職6.0－New Top World世界頂尖人才」技職政策白皮書，其中率全國之先倡議「 技職社會責任(Vocational Social Responsibility，簡稱VSR)」，與Skills for U及6間推動永續發展的公民團體合作規劃系列活動，包含5% Design Action、島內散步、甘樂文創、格外農品、宜鼎教育基金會及 One-Forty等，透過文化傳承、社會設計、社區關懷、 多元文化等議題，結合孩子所學的各項學科專業， 讓孩子了解到專業不只可以用於考試比賽或工作賺錢， 更能用於關懷回饋社會。