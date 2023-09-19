富邦金控股東可透過「eNotice平台」領取股利發放通知

領取股利通知有更便捷又減碳的方法！富邦金控股東6月30日起可 透過集保結算所(以下簡稱集保)建置之「股務事務電子通知平台」 （eNotice平台）， 於平台上註冊同意將股利發放紙本通知改為接收電子通知， 未來即可透過電子郵件及「集保e手掌握App」 接收股利發放訊息。富邦金控號召逾40萬股東響應體驗集保股務數 位化服務，既可節省股利發放旺季整理單據的時間， 更能從生活小事開始節能減碳，共同實踐綠色地球永續目標。

集保近年逐步擴大股務數位化服務，eNotice平台今年6月3 0日正式上線啟用，目前平台所提供之e化服務包括： 領取股利發放通知書（所投資的證券標的公司需有委託集保公司發送 電子通知）；查詢包含股利發放日、實領金額等多項股利資訊； 平台後續將再開辦公開收購截止通知書、 指數股票型基金之基金事務通知等。

富邦金控深耕永續經營，2021年擘劃嶄新永續願景藍圖，擬定「 低碳、數位、激勵、影響」四大策略，致力實踐永續承諾，並推動「 Run For GreenTM」ESG倡議計畫，號召大眾從日常生活小事做起， 和富邦一起成為守護環境永續的地球隊。 富邦金控致力邁向淨零碳排之永續目標， 並以實際行動力促整體證券市場數位化發展，此次主動加入集保eN otice平台，自平台上線截至目前已有近4萬筆除息、除權通知 書採電子通知，減少近4萬張紙消耗。 富邦金控邀請更多股東加入減碳行列，共同為綠色地球盡一份力， 同時也可享受股利發放通知數位化的便利性。

富邦金控旗下四大子公司亦積極提供數位金融服務，截至今年6月底 富邦人壽「電子保單與電子化保險契約條款保單申辦率」、 台北富邦銀行「數位平台實動戶數成長率」、富邦證券「自然人台股 電子戶數自佔率」，相較2020年之累積成長率皆已超越今年全年 目標。未來，富邦金控將持續提供客戶便利友善的數位金融服務， 並發揮金融影響力，推動綠色作為，降低環境衝擊， 邁向淨零永續目標。