112年第4季交易人期貨及選擇權課程　即日起開放報名

為持續協助交易人建立正確之期貨交易與避險觀念， 期交所賡續舉辦「112年第4季交易人期貨及選擇權課程」，自即 日起開放網路報名，課程全程免費，額滿為止， 敬請交易人把握機會。

期交所於今年推出新的企業識別標語「TAIFEX Cares」。「Cares」 代表期交所對期貨市場和社會各面向積極深耕與關懷，以關心、 愛心和用心來實踐永續金融願景。為共同響應深化金融教育質量， 提升國民金融素養，實現普惠金融， 持續辦理交易人期貨及選擇權課程，提供民眾獲取金融知識之管道， 協助交易人建立正確之期貨交易與避險觀念， 以期落實金融知識普及計畫。

本課程採線上授課方式辦理， 112年至第3季已辦理9梯次27堂課， 學員涵蓋北中南部交易人，課程反應良好，並將於第4季賡續辦理， 時程規劃於10月份(17、18及19日)、11月份(7、8及 9日)及12月份(5、6及7日)周二至周四下午三時至五時， 每月辦理一梯次各三堂兩小時之課程，並規劃兩項課程主題，第1堂 「認識期貨及選擇權」以期貨及選擇權相關基礎理論為講授範疇、第 2堂「期貨及選擇權交易實務(上)」及第3堂「 期貨及選擇權交易實務(下)」則以實務面角度切入， 介紹進階期貨及選擇權觀念，交易人可自行選擇報名兩種主題課程。

期交所邀請各期貨業界極具實務經驗之專業人士擔任課程講師， 藉由其豐富之實務交易經驗， 協助交易人釐清並提升期貨及選擇權之專業素養。 本季課程內容將重點介紹期交所提供交易人之投資選擇及避險管道， 包含期貨及選擇權基本觀念、 期交所商品及制度與近期上線的新制度及新商品， 並請講師特別加強講授風險控管及選擇權賣方風險， 以利交易人藉由本課程掌握期貨市場關鍵資訊及動態。

本活動一律採取網路報名，詳細課程內容可參閱期交所網站（htt p://www.taifex.com.tw） 教育宣導報名及活動專區-「112年第4季交易人期貨及選擇權課 程」(線上課程)報名及查詢已報名之課程。 持有行動裝置之交易人亦可善用期交所設置之行動版網頁及APP進 行課程報名或查詢相關資訊。