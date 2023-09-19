減肥、保健食品別亂吃！美國FDA、CDC警告:黃花夾竹桃等為有毒植物 誤食有致命風險

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）減肥是許多人一輩子的課題，有些講求速成減重的人會借重減肥藥來增加成效，但你知吃下肚的藥丸裡面究竟含有什麼成分嗎？美國CDC和FDA警告，近來一些網路上販售的減肥藥可能含有黃花夾竹桃（Yellow Oleander） 等有毒植物。

美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）上週五（9/15）發表一份報告，一名23個月的幼兒因誤食一款名叫「Eva Nutrition」的減肥藥後被緊急送往急診室救治，該藥品宣稱含有墨西哥山楂根（tejocote root），但事實上是含有黃花夾竹桃。

這名幼兒服用後出現噁心、嘔吐，以及心跳和血壓過低的情形，所幸經救治後，目前已康復。

另一方面，本月初（9/8）美國食品藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration，FDA）的報告指出，瓶身標有「Nuez de la India」、「India Nuts for Weight Loss」、「Slimming Seeds」或其他類似名稱的產品也可能含有有毒植物，而這些產品可輕易購買於亞馬遜、沃爾瑪、eBay等線上銷售平台。

FDA說明，一名美國馬里蘭州（Maryland）的民眾在服用「Nuez de la India」的營養補充品後因不適入院治療。馬里蘭州毒物中心醫療主任、藥學副教授Josh King表示，根據心電圖檢查報告，發現患者有高鉀血症的情形，一般來說不會有症狀，但會引發心悸、肌肉疼痛和無力等，嚴重時恐引發心律不整，進一步導致死亡。

報告指出，馬里蘭州這名個案因看不懂藥品說明書，不慎誤食了12顆（正確劑量為四分之一顆）。

（圖／截自美國FDA）

Josh King解釋，在上述 CDC 和 FDA 病例中，患者出現的相關症狀均是黃夾竹桃中毒的典型症狀。

黃花夾竹桃原產於墨西哥山區和中美洲等地區，有人說少量食用可以作為一種天然成分的減肥藥，然而該植物的花、外皮和種子皆是有毒的。

Josh King說明，黃花夾竹桃含有一種稱為強心配醣體(cardiac glycosides)的物質，可增加衰竭心臟的收縮力，減慢心房顫動患者的心室率，但也會增加心律失常的風險。

若不慎誤食會出現噁心、頭暈、腹痛和腹瀉等其他神經和胃腸道症狀外，某些情況下也有可能引發心臟問題造成致命。

值得注意的是，有些產品含有的天然植物成分雖然經政府批准通過，例如：FDA宣稱石栗種子（candlenut seeds）無毒可食用，但曾發生民眾服用後出現嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀。

Josh King強調，有些營養補充品可能有助於人體健康，但補充品不像藥物、食品受到政府嚴格監管，可能會含有錯誤的成分、劑量等問題，且產品標籤規定也相對寬鬆，因此建議民眾在服用補充品前，應諮詢醫事人員，並前往持有核准執照的店家購買。