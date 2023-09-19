大人系微醺！2023台灣5大中秋特色甜點開箱影片　Ce La Vie聯名專屬歌單賞月首選

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)中秋節還在吃月餅？我們整理出5間品牌推出的中秋禮盒，從文博會限定頂級蛋黃酥、超美的玫瑰夾餡費南雪到大人系微醺巧克力，再動動手指播放Ce La Vie的專屬歌單一起賞月吧！

食糖製菓



(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)

位於台北捷運東門站，品牌甜點以棕櫚糖為主，此次開箱的「南國味旅禮盒」結合屏東食材推出夾餡費南雪及芙米花泡芙餅乾，法式糕點費南雪質地濃厚富含奶油香，外層淋上白巧克力或黑巧克力十分甜美，建議放冰箱冷凍後食用風味更佳。

此次禮盒的五種口味甜鹹各半，包含玫瑰覆盆莓、可可櫻桃、紅豆麻糬、蝦夷蔥起司、鹽之花焦糖，必吃的「玫瑰覆盆莓」使用大花農場的玫瑰醬搭配奶油乳酪與法國奶油製作而成的奶霜餡，搭配慢火熬煮的覆盆莓果醬，表面淋上瑞士蓮36%白巧克力的濃郁奶香與草莓碎粒，完美結合酸甜滋味充滿花果香。

「紅豆金沙麻糬費南雪」使用屏東萬丹紅豆結合鹹蛋黃及麻糬，使用低糖慢炒紅豆泥搭配較甜的費南雪，屏東新園的流油鹹蛋黃製作而成的鹹口金沙流心餡，喜歡蛋黃酥的朋友不妨試試這口味；特別的「蝦夷蔥馬告起司」選用屏東九如栽種的蝦夷蔥，搭配馬告山胡椒的特殊檸檬香氣與三種起司的多重風味，一口嘗出人生的鹹甜辛辣。

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豐原名產！台灣黑熊國民曲奇



(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)

顛覆對甜食的想像！台中名店鴻鼎菓子甜點主打少鹽、少糖、少油，堅持無香料、無防腐劑、無添加化學物、無反式脂肪酸，有不愛吃甜食的網友一試成主顧，更大讚曲奇餅口感滑順細膩，一口接一口愛不釋口。

受歡迎的「台灣黑熊國民曲奇」嚴選天然草飼奶油作為原料，不添加泡打粉、膨鬆劑等化學速成原料，雖然需耗 5 倍時間製作，改用 6,000 次打發奶油技法，再經16 道程序層層把關，但品牌希望製作出讓家人吃得健康的點心。

此次開箱的「純粹鴻儀禮盒」內含三色曲奇餅、鳳凰酥及網友激推的堅果塔，另外也推薦「專利包心噠啵曲奇」，其歷經900天研發測試，推出「可可歐蕾」、「海鹽摩卡」，由原味、黑巧克力、海鹽咖啡組成的雙層包心曲奇，兩片餅乾中層嚴選源自歐洲72%的黑巧克力，吃起來甜而不膩且層次豐富。

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台灣文博會限定！郭元益一口一個頂級蛋黃酥



(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)

百年老店郭元益呼應將於9月22日登場的文博會，首度將熱門商品「頂級蛋黃酥」縮小成一口尺寸，一口一個吃起來十分方便，也不會沾手或掉碎屑！「頂級蛋黃酥」使用紅土醃漬鹹蛋黃以葡萄籽油、台灣在地酒廠釀製品牌專屬的紅茶琴酒舒肥與低溫熟成30小時，與北海道小麥麵粉搭配歐洲進口發酵奶油手工桿製的27層疊酥餅皮，及用屏東萬丹在地契作九號紅豆手工熬製出甜而不膩並帶有紅茶味的烏豆沙內餡。

限定禮盒特別於台灣文博會期間推出，由於反應太熱烈部份門市已銷售一空，建議事先電話至門市詢問預約。

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Ce La Vie 聯名香港時尚插畫家



(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)

CÉ LA VI Taipei餐酒吧隸屬全球奢侈品集團LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessey)，位於信義區微風南山48樓，「C’est La Vie中秋禮盒」與香港時尚插畫家 Mickco Chan聯名推出，Chan被Lifestyle Asia 評為 Instagram 最具影響力的香港藝術家之一，常與Louis Vuitton、FENDI、Tiffany & Co等時裝品牌合作。

此次為中秋禮盒設計外包裝，Chan筆下又酷又甜美的大眼女孩帶上兔耳朵迎接中秋，手繪的台灣建築物也十分有特色，打開禮盒掃裡面的QR code即可撥放專屬歌單，邊享用噶瑪蘭單一麥芽威士忌試管酒、可可巴芮70%花郜苦甜巧克力邊度過超Chill的中秋夜。

法國的可可巴芮成立於1842 年，此次特選苦甜帶有花香、強烈苦味與木質風味的 70%花郜苦甜巧克力，這就是長大後才能體會的苦盡甘來，限量禮盒每盒定價$1,299元。

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茶香爆米花



(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)

注重身材的吃貨們！育成社會福利基金會推出的「愛天然」台灣茶爆米花選用四季春茶、鐵觀音茶、蜜香紅茶、紅玉紅茶、柚香金萱五種口味製作酥脆爽口的爆米花，每一口都回甘，能一解想吃甜食的慾望還不怕胖，且還可以做公益幫助喜憨兒。

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（影/台灣英文新聞Lyla Liu）