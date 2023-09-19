家鄉通膨居高不下 2023前7個月菲律賓移工從台灣匯回國5.07億美元

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）海外移工匯款向來是菲律賓GDP支柱，根據最新統計，今年光是1至7月，從台灣匯回菲國的金額，就來到了5億700萬美元（新台幣162億元）。

Taiwan News引述Philstar Global報導，菲律賓央行數據顯示，2023年前7個月海外公民匯回國的金額共187.8億美元，較去年同期高出2.9%，其中，2.7%來自台灣。7月的匯款總額也創單月新高。

菲國央行經濟分析師Domini Velasquez指出，國內通膨居高不下，通常經濟環境不佳時，海外移工匯款金額會隨之升高。菲律賓商業銀行Rizal Commercial Banking Corporation（RCBC）首席分析師Michael Ricafort也作如是觀，稱7月新高應是國內物價高漲所致。他補充道，此時新學年度將開始，許多人會匯錢回來繳學費。

以所居國家來看，今年1至7月菲國移工匯款最多者來自美國，佔41.3%。新加坡與沙烏地阿拉伯分佔6.9%與5.9%。從台灣匯回的金額與南韓及卡達差不多。

根據勞動部，截至2023年7月，台灣外籍產業與社福移工人數共74萬2,394人，其中菲律賓佔第三多，共15萬2,349人。其他國籍人數分別為印尼（261,779）、越南（259,576）、泰國（68,687）、馬來西亞（3）。