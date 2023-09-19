進口蛋混製成台灣蛋液 新北查獲逾2萬公斤 最重罰2億

（台灣英文新聞／醫藥組 新北報導）進口蛋爭議延燒，新北市衛生局持續追查進口蛋流向，昨(18)日查獲「福商勝蛋品有限公司」液蛋加工廠購入進口蛋後，與國產蛋混合加工成液蛋，卻以產地為「台灣」之食品標示出貨，虛偽標示已涉及假冒，將依照《食安法》處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰並移送偵辦。

食品藥物管理科長楊舒秦表示，自9月12日台農效期標示不實問題開始，新北市立即啟動跨縣市聯防稽查，昨日查獲「福商勝蛋品有限公司」液蛋加工廠，曾向中央畜產會購入進口蛋品(產地：土耳其、巴西及美國)共3批，於今年6至8月間與國產蛋混合加工製成未殺菌液蛋共20974公斤，並涉嫌以產地為「台灣」之食品標示出貨給北部的食品業者，經查產品雖未超過輸入許可有效日期，惟虛偽標示已涉及假冒，衛生局將以違反食安法第15條第1項第7款及同法第44條處新臺幣6萬元以上2億元以下之罰鍰，並移請新北市調查處後續偵辦。

衛生局強調，民以食為天，食安問題是重要的國安問題，連日來的進口雞蛋風暴已經讓民眾陷入恐慌，呼籲中央應落實源頭管理及主動揭露進口蛋品庫存、銷售流向等相關資訊，不要讓地方政府稽查雞蛋流向像是在尋寶，只能憑著有限的訊息和專業經驗自行抽絲剝繭一點一點查，效率有限。

為確保市售蛋品流通安全，衛生局將持續會同法制局消保官於各販售通路、餐飲及烘焙業者查核蛋品標示，截至112年9月18日止已查核123家，並持續進行轄內擴大稽查工作，並與各地方政府互相合作，如有查獲標示不實或違反食安法相關規定將依法處辦，共同為食品安全把關。