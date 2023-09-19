廠商最後一刻抽手 黃曙光揭台灣自建潛艦艱辛過程

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）台灣首艘國造柴電潛艦將於下個月泊港測試，這斥資154億美元打造的艦艇，能否抵禦中共來襲猶未可知，專案舵手、退役海軍上將黃曙光在接受日經亞洲專訪時透露，建造過程中遭遇的阻礙，實難對外人言。

面臨中共阻撓，台灣在推動自製潛艦計畫（Indigenous Defense Submarine，IDS）（海昌計畫）過程中，為了取得所需技術及「紅區裝備」（red-zone equipment），可說是費盡千辛萬苦。註：紅區意指高度敏感度又無研製能力，須尋求外部提供的裝備及技術。

身為IDS計畫召集人暨國家安全顧問的黃曙光表示，若非廣大的人脈網，實難達成目標。他得動用各種「關係」，試圖與他國軍方及國防安全企業接觸，再促各國政治人物與立法人士對政府施壓，不得阻止企業與台灣洽簽合約。

黃曙光提到，這一切靠的是「合法但非官方」的管道，每一項部件都須向三家供應商洽詢，以免遭拒。相較於官方之間的生意，這種私下敲定的協議也難免遭對方多收費用。他舉例，曾遇過洽談半年的案子，最後一刻廠商卻臨時抽腿不簽了，原因就是來自中國的政治壓力。

七年了，台灣終於克服萬難，籌獲了首艘潛艦，預計明年海試，然而部分專家認為，此等海上軍力恐仍難構成嚇阻力。目前官方對這艘潛艦的規格保密到家，但曾任白宮國家安全委員會中國主任的Ivan Kanapathy並不看好，稱台灣的IDS軍備難以抵擋解放軍的反艦能力，尤其是日增的海空威脅。

Kanapathy與多名專家也稱，台灣應將IDS資源投入於建造水下無人載具（UUV）與智慧水雷，這才是台灣更迫切需要的軍力。對此黃曙光反駁，就連美國都尚未在UUV領域布建作戰能力，遑論台灣，且台灣的潛艦確實配有智慧魚雷。他信心滿滿道，「相較於美國的核動力潛艦，中國戰艦行動慢，弱點多，還需停下來補充燃料。台灣國造潛艦足可抗之。」