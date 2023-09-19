台灣肺癌人口以女性、不吸菸者為多 研究：長期暴露空汙、油煙、遺傳應定期LDCT篩檢

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）癌症已連續 41 年居國人十大死因首位，其中肺癌更是穩居癌症死因頭號殺手43 年，上百億的健保開銷和動輒幾十萬的標靶藥物治療，對於病患和國家都是龐大的負擔。根據一篇發表於《胸腔腫瘤學期刊》集結亞洲19位專家的最新共識指出，要降低肺癌死亡率，應加強篩檢的普及與改變篩檢的方式，以落實早期診斷。

在這篇最新共識中，專家們強烈建議應從傳統胸部X光檢查轉向更先進的LDCT（低劑量電腦斷層）篩檢，採取低劑量X光的電腦掃描生成影像，進而檢測出肺部異常，包括腫瘤。美國一項超過 5萬名受試者參與的臨床試驗也顯示，與胸部 X 光檢查（每十萬人年有309 例死亡）相比，LDCT 篩檢（每十萬人年有247 例死亡）的肺癌死亡率相對降低了 20%，證明這是更有效的早期癌症篩檢方式。

改善肺癌篩檢，將有助於挽救全亞洲的生命，因為全球約有五分之三的肺癌病例發生在亞洲，代表全亞洲總計有超過130萬名肺癌患者。2020年在台灣初次診斷為肺癌的患者共計16,370 人，肺癌發生率在台灣人十大癌症中排行第三，死亡率更是排行第一。

身為此專家共識成員之一的台大醫學院內科教授楊泮池呼籲，亞洲各國應盡速啟動肺癌高風險族群的LDCT篩檢計畫，且應廣泛介紹這項更精密的篩檢方式，不僅能提高肺癌的早期發現，也有更高的機會提升治癒率。

例如台灣國健署自2022年7月1日起，將肺癌篩檢納入第五癌篩檢，開辦肺癌早期偵測計畫，補助高風險族群每2年1次免費LDCT篩檢，是全球第一個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌篩檢的國家。計畫施行1年共計49,508人接受篩檢，其中531人確診為肺癌，早期個案占85成，顯見LDCT篩檢有助於早期發現肺癌，讓患者儘早接受治療，提升肺癌存活率。

根據專家共識建議，針對接受常規健康檢查發現異常且持續暴露於危險因子的患者，應每年進行LDCT篩檢，而像重度吸菸者這類高風險族群則應每年進行兩次LDCT篩檢。

在大部分的亞洲國家， LDCT篩檢仍未在常規肺癌篩檢計畫中施行，多數因為知覺成本、補助、缺乏設備與專業人員、無明確準則等問題，再者還須面對不願接受檢測的高風險族群。為了克服這些困難，專家們建議應制定一套LDCT篩檢準則及檢後追蹤的配套辦法，並納入綜合肺部保健方案，例如推動國家級的篩檢計畫，以加強肺部篩檢計畫及後續照護的普及。

此項共識集結香港、印度、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國、台灣、泰國、越南等地專家廣泛討論的成果，並獲國際肺癌存活倡議聯盟Lung Ambition Alliance（LAA）的支持。LAA是國際肺癌研究協會（IASLC）、全球肺癌聯盟（GLCC）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）和Guardant Health之間的非營利性聯盟。專家們也進一步呼籲改進，應將戒菸計畫納入肺癌篩檢計畫之中。

台北榮民總醫院胸腔部部主任陳育民指出，國健署推動的LDCT篩檢補助計畫是亞洲先例，能加速找出肺癌病人，建議除了符合補助條件的家族病史者與吸菸者之外，非吸菸者而有家族肺癌病史的女性也要特別留意，以榮總院內參與國健署的LDCT篩檢統計為例，總共有1,443人接受LDCT篩檢，篩出肺癌的病人之中就超過8成是女性，不過幸好多數是屬於早期病人得以早期治療。另外，空汙也是一項危險因子，已有多篇國際研究指出長期暴露於空汙環境與肺癌的高關聯性，未來也應將此族群納入LDCT篩檢條件。

儘管吸菸是主要的肺癌風險因子，但非吸菸者罹患肺癌仍占多數，尤其是在亞洲女性中更為顯著。研究顯示，與歐洲和北美相比，亞洲非吸菸肺癌患者的比例更高。此外，相較於現在和以往的吸菸者，亞洲非吸菸的肺癌患者有更高機率在更早的年齡被診斷出來。因此，專家們一致認為，無論吸菸與否，應考慮將遺傳和人口統計等因素納入肺癌高風險族群的篩檢條件。

專家們指出，記錄針對從未吸菸者的風險因子國家數據報告，包括年齡、肺癌家族史、其他癌症史、二手菸以及暴露於室內（烹飪和加熱煙霧）和室外空氣污染等，也有助於當地政府建立肺癌篩檢計畫。