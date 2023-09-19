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台灣設計師自行車坐墊成時尚配件　靈感源於海洋登春夏倫敦時裝周

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/19 11:19
台灣品牌設計師RAY CHU自行車坐墊配件首次登上2024春夏倫敦時裝周。(圖/品牌提供)

台灣品牌設計師RAY CHU自行車坐墊配件首次登上2024春夏倫敦時裝周。(圖/品牌提供)

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）台灣品牌設計師RAY CHU自行車坐墊配件首次登上2024春夏倫敦時裝周。

「VELO x RAY CHU 時尚聯名環保坐墊」在倫敦時尚周綻放耀眼光芒，設計師 RAY CHU表示，本季靈感來自海洋，並以與品牌同名且面臨消失危機的「鬼蝠魟」（manta ray）作為主角，強調關懷海洋的決心。

坐墊設計以黑灰色調漸層變化呈現海底深處，巨大「鬼蝠魟」在其中自在遨遊，時尚「VELO」字母monogram排列，則流露經典優雅氣息。「VELO x RAY CHU時尚聯名環保坐墊」使用的是維樂美學系列中的「Prevail Revo」與「Prevail Ride」。

品牌本季採用魚鱗回收面料等可降解布料，全力友善海洋減少污染，這點與重視環境保護的維樂一拍即合！維樂副總陳安榮說：「維樂持續回收海洋漁網塑料，循環利用製成品質一流的自行車把手，大幅減少廢棄物。還大海一片蔚藍，還天空一份純粹。」坐墊生產方面，維樂也減少採購石化原料，用心尋找符合PCR或GRS認證的回收原料，還通過優化設計，使部分產品循環使用回收材料的比例超過50%，減少浪費。

身為騎行配件的專業品牌，VELO維樂一直以專業設計與前瞻趨勢為核心價值，打開幸福騎行的所有可能性並致力ESG永續環保的幸福未來。維樂副總陳安榮一直以來都關注可持續發展的議題，並將ESG理念貫徹在維樂的企業經營發展之中。去年維樂加入自行車永續聯盟（BAS），與各大自行車品牌共同約定減碳目標：2030年生產每台自行車碳排放減少40公斤或至少減碳25％。
設計
時尚
自行車
RAY CHU
春夏倫敦時裝周

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