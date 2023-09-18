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讀賣：台灣陸軍赴美受訓首度提升至營級規模 確保遇襲初期自保能力

By 李朝儀, 台灣英文新聞
2023/09/18 20:45
台灣與美國軍事合作日益提升（圖／路透社Ann Wang）

台灣與美國軍事合作日益提升（圖／路透社Ann Wang）

（台灣英文新聞／李朝儀　綜合報導）台美軍事合作日益密切，日媒讀賣新聞指出，美軍計畫於2025年前，將在美國軍事基地訓練的台灣陸軍規模，提升至約600至800人的營級單位，確保台灣遇襲初期有自保能力。

台灣陸軍赴美受訓，從10人左右的排級，發展至目前為連級（150至250人）規模。今年2月傳出陸軍542旅、333旅等兩個聯兵旅將於下半年派遣營級單位赴美交流，據悉兩旅皆為具備獨立作戰的聯兵營。

當時國防部長邱國正並未否認傳聞，稱過去赴美為戰鬥層級，營級則為戰術基本單位，層級提高則訓練範圍更廣，包含參謀作業、計畫測定及部隊運用等，但他也澄清並非整個營赴美受訓。

讀賣新聞報導，據悉支台美關係人士透露，若計畫成真，這將是美國首度訓練台灣軍方營級單位，訓練地點可能為落在加州一處高級訓練設施。美軍相關人士透露，「美國需要確保，台灣可以在中國侵台最初幾週保有自行抵禦的能力」。

報導指出，美國空軍高階軍官今年1月撰寫一份內部備忘錄，預測2025年台灣可能發生緊急事態。美國正採取措施強化台灣軍事能力，包括台灣軍方今年8月派員前往美國密西根州，參加該州國民兵主導之軍演。

拜登政府致力於軍事協助台灣，包括任內11度宣布對台軍售，日前更首度通過以「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）方案對台軍援，拜登本人也四度公開表示，若中國侵犯台灣美國將出兵保衛。
台美軍事合作
陸軍赴美受訓

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