蘇利文、王毅會晤為「拜習會」鋪路？學者稱有望舊金山APEC實現

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合外電報導）白宮國家安全顧問蘇利文與中國外交部長王毅在馬爾他進行多輪會晤，中國學者分析，提升中美領導人於APEC舊金山會議會晤的可能，「拜習會」實際上是各取所需，美國需要見到決策層才能安心，中國需要藉此穩定內政。

路透社報導，蘇利文與王毅今年5月曾於奧地利維也納會面，本月9月16至17日，雙方於馬爾他進行數輪會談，時間長達12小時，這是美中兩國高層官員最近一次會晤。據美國高層官員說法，蘇利文向王毅表示，願意在禁毒、AI與氣候邊謙等領域展開雙邊合作，但也對中國支援俄國侵烏戰爭、以及共機擾台穿越海峽中線等議題表示關切。

白宮發布聲明則指出，雙方針對美中關係、全球與區域安全議題、俄羅斯侵略烏克蘭和台灣海峽等，進行多輪「坦誠、實質性、建設性的」的對話；美方向中方強調台海和平穩定的重要性，雙方承諾維持這項戰略溝通管道，並在未來數月就關鍵領域實行更多高層交流與磋商。

中國外交部聲明則指出，王毅強調，台灣問題是「中美關係第一條不可逾越的紅線」；雙方同意保持高層交往，就亞太事務、海洋事務、外交政策舉行雙邊磋商。

外界認為，本次蘇利文與王毅的會晤，是在為美國總統拜登與中國領導人習近平會面鋪路。習近平缺席本月G20峰會，拜登當時表示「很失望」，但也說「我會去見他」，展現與中國溝通意願。當時拜登並未提及，未來可能會在何時何地與習近平相見。

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一位匿名中國學者接受中央社訪問指出，習近平「大概率」會參加11月在舊金山舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）。學者分析，習近平出席國際會議或活動考量相對謹慎，必須夠重要、能提升中國話語權、展現大國尊嚴，目的也是獲得國民的尊重。

該位學者認為，因中美關係是對等大國關係，本次APEC會議在剛好輪到舊金山舉辦，非中國主動接近，使得習近平出席可能性提升。此外，拜習雙方自去年G20峇里島峰會會晤後，再無當面交流，期間新舊問題累積，中國又以習近平為唯一拍板者，美國自然期望見到習進平。

學者還指出，美國高階官員相繼訪問中國，將財政、商務、氣候變遷等問題提給北京，這些都可視為替「拜習會」鋪路，展現美方促成「拜習會」的強烈意願，也顯示見到能見到決策層，「美國人才會安心。」

學者從中國穩定內政的需求分析，指出習近平也需要與拜登會談，穩定中美關係來穩定民心、穩定經濟。中國宣傳部門也可以藉這場會談加一發揮，一來穩定內部氣氛，二來倘若無效也可以導向外部勢力打壓中國。

談及中美兩國缺乏互信基礎等論調，該學者指出，中國為全球化過程中最大受益者，但是否有盡「負責任的大國」責任，得先問有沒有付出對等義務。他也點出，「拜習會」僅是形式，中國需要經歷一場「認知革命」，認知作為一個大國應有的權利與義務，中美關係長久改善的根本，應從內部修正做起。