土銀X金融研訓院　校園金融創意提案競賽總獎金32萬元

只要有好企劃，就有機會帶走高額獎金！土地銀行攜手金融研訓院舉辦「智慧金融 共想盛舉：土銀金融x創意x科技提案賽」校園競賽活動，大專院校學生自即日起至10月27日前提交創意提案企劃書即可參賽，參賽作品採初審「書面審查」及決賽「企劃發表」方式進行，活動總獎金高達32萬！

本活動宗旨是鼓勵青年學子以金融服務為主軸，自日常生活情境中的不便之處發想，尋求各種可能的解決方案或金融科技的創新應用，並就土地銀行現有之金融服務提出優化或改善建議；推薦可發想主題如：AI、企業網站優化、行動支付、綠色金融、永續發展(ESG)或其他相關之金融服務議題。

活動獎項計有金獎(獎金15萬元)、銀獎(10萬元)、銅獎(5萬元)及優選(2萬元)，除紀念獎盃、獎狀及豐厚的競賽獎金等著參賽者抱回家之外；網路人氣獎「Nintendo Switch」遊戲主機是另一大吸睛活動亮點。

金管會自今年8月提出「金融科技發展路徑圖2.0」，要求金融業實現更具包容性、公平性及永續性之金融科技生態環境。為響應政府政策，土地銀行本次攜手金融研訓院發起校園金融創意提案賽，盼透過青年學子創意打造出創意金融服務解決方案，以期進一步擴大產學合作效益。

土地銀行身為百分百國營銀行，在金融專利領域亦有積極布局，截至111年底，經核准專利已達398件，更連續六年入選經濟部智慧財產局「本國法人專利申請百大排名」，未來亦將響應本競賽活動精神，持續以「豐厚、和諧、熱誠、創新」經營理念打造以人為本的金融服務生態系。