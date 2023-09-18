全國第一本《職場倫理漫畫式教材-24 Secrets》專書發布　培育技職品德素養

「有好專業，更要好品德」是新北技職教育的標配！教育局今(18)日舉辦「新北市職場倫理完勝秘笈-24 Secrets」專書發布會，為全國首部以技職職場為情境，分類漫畫式呈現，內容邀請專家學者及各職場人資及經理代表，歸納出職場所需24種核心價值，張明文局長出席時表示，期待透過本專書讓學生在學習期間就能掌握職場倫理24關鍵秘密，並未來能實際運用在職場上，培育具備永續素養的頂尖技職人才。
教育局指出，適性及品德是新北的兩大教育核心，本次發布職場倫理秘笈即從技職教育適性發展為出發，結合所需的職場品德，同時透過產官學界攜手集思廣益，花費超過一年編撰，將職場倫理的品性規範分成四大類，分別是「個人品德、人際互動、工作態度及卓越典範」四大類，每類再各分成6種德目，共計24種核心價值，每個核心價值撰寫一則漫畫式小故事，讓學生習歡閱讀，更具成效。
共同參與編撰的委員包括臺北市國際禮儀協會朱立安理事長、曼都集團吳曉芬經理、臺灣三洋電機股份有限公司楊開華經理、青青婚宴文創集團謝偉鼎協理、協易機械工業股份有限公司楊峻銘資深經理、臺灣師範大學鄭慶民院長、宋修德教授、文化大學吳慎宜教授、瑞芳高工潘泰伸校長、淡水商工于賢華校長、南強工商李恆霖校長、穀保家商嚴英哲校長等12位編委，透過真實職場、教育學者、技職學校代表，打造適合全國學生皆可閱讀的首部職場倫理專書。
深耕國際禮儀多年，致力推廣品德教育，已培育多位國際禮儀師資的臺北國際禮儀協會理事長朱立安表示，感佩新北市為加強職場倫理與禮儀的觀念，集思廣益研討出對學生最有助益的核心價值。基於本書閱讀者是學生，因此在文字與口語表達方面貼近青少年，並設計主題相關的小故事以及活潑的繪圖，讓學生更樂於學習。
曼都集團經理吳曉芬表示，一個優秀的設計師除了具備專業能力外，更看重良好的品性及倫理，不論對於顧客及前輩之間都需有應對分際，未來才可能成為頂尖設計師。三洋電機股份有限公司經理楊開華則認為，這本職場倫理完勝秘笈含括職場所有生存的秘密，只要掌握24個核心價值，內化成規，日後進入職場時一定能有所依歸。
另外，發布會現場邀請南強工商進行行動劇表演，呈現真實的職場情境。參加表演的觀光事業科3年級高靖雯表示，原本覺得職場倫理很乏味，但看了本書後，發現在職場上不管是對人或事的態度與觀念皆相當重要，深刻感受到你怎麼對待別人，別人也會怎麼對待你，日常中不僅要注意當下以及眼前的所作所為，也要思考職場上與他人長遠的關係，讓工作上可以更順利。
教育局表示，新北市自112年起推動4年8億全國首部「新北NO.1技職6.0－New Top World世界頂尖人才－新北市技職教育政策白皮書」，打造6大面向30個行動方案，其中人文美感面向是提升永續社會素養最重要的基礎，職場倫理更是關鍵。期待本專書，讓未來進入職場的每個孩子都能潛移默化融會貫通，進而於職場中待人處事更加圓融。