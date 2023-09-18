全國第一本《職場倫理漫畫式教材-24 Secrets》專書發布　培育技職品德素養

「有好專業，更要好品德」是新北技職教育的標配！ 教育局今(18)日舉辦「新北市職場倫理完勝秘笈-24 Secrets」專書發布會，為全國首部以技職職場為情境， 分類漫畫式呈現，內容邀請專家學者及各職場人資及經理代表， 歸納出職場所需24種核心價值，張明文局長出席時表示， 期待透過本專書讓學生在學習期間就能掌握職場倫理24關鍵秘密， 並未來能實際運用在職場上，培育具備永續素養的頂尖技職人才。

教育局指出，適性及品德是新北的兩大教育核心， 本次發布職場倫理秘笈即從技職教育適性發展為出發， 結合所需的職場品德，同時透過產官學界攜手集思廣益， 花費超過一年編撰，將職場倫理的品性規範分成四大類，分別是「 個人品德、人際互動、工作態度及卓越典範」四大類，每類再各分成 6種德目，共計24種核心價值， 每個核心價值撰寫一則漫畫式小故事，讓學生習歡閱讀，更具成效。

共同參與編撰的委員包括臺北市國際禮儀協會朱立安理事長、 曼都集團吳曉芬經理、臺灣三洋電機股份有限公司楊開華經理、 青青婚宴文創集團謝偉鼎協理、 協易機械工業股份有限公司楊峻銘資深經理、 臺灣師範大學鄭慶民院長、宋修德教授、文化大學吳慎宜教授、 瑞芳高工潘泰伸校長、淡水商工于賢華校長、南強工商李恆霖校長、 穀保家商嚴英哲校長等12位編委，透過真實職場、教育學者、 技職學校代表，打造適合全國學生皆可閱讀的首部職場倫理專書。

深耕國際禮儀多年，致力推廣品德教育， 已培育多位國際禮儀師資的臺北國際禮儀協會理事長朱立安表示， 感佩新北市為加強職場倫理與禮儀的觀念， 集思廣益研討出對學生最有助益的核心價值。 基於本書閱讀者是學生，因此在文字與口語表達方面貼近青少年， 並設計主題相關的小故事以及活潑的繪圖，讓學生更樂於學習。

曼都集團經理吳曉芬表示，一個優秀的設計師除了具備專業能力外， 更看重良好的品性及倫理， 不論對於顧客及前輩之間都需有應對分際， 未來才可能成為頂尖設計師。 三洋電機股份有限公司經理楊開華則認為， 這本職場倫理完勝秘笈含括職場所有生存的秘密，只要掌握24個核 心價值，內化成規，日後進入職場時一定能有所依歸。

另外，發布會現場邀請南強工商進行行動劇表演， 呈現真實的職場情境。參加表演的觀光事業科3年級高靖雯表示， 原本覺得職場倫理很乏味，但看了本書後， 發現在職場上不管是對人或事的態度與觀念皆相當重要， 深刻感受到你怎麼對待別人，別人也會怎麼對待你， 日常中不僅要注意當下以及眼前的所作所為， 也要思考職場上與他人長遠的關係，讓工作上可以更順利。

教育局表示，新北市自112年起推動4年8億全國首部「新北NO .1技職6.0－New Top World世界頂尖人才－新北市技職教育政策白皮書」，打造6大 面向30個行動方案， 其中人文美感面向是提升永續社會素養最重要的基礎， 職場倫理更是關鍵。期待本專書， 讓未來進入職場的每個孩子都能潛移默化融會貫通， 進而於職場中待人處事更加圓融。