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國廣工程營造四年內捐五輛復康巴士　董事長張國龍因感念侯友宜回饋社會

By 台灣英文新聞
2023/09/18 17:17
照片由新北市政府社會局提供

照片由新北市政府社會局提供

國廣工程營造有限公司18日上午捐贈2輛復康巴士予新北市政府，董事長張國龍表示，因感念侯友宜市長曾協助解決歷經23年的工程爭議案，因此捐贈復康巴士幫助身障朋友以回饋社會；張國龍兒子也是董事長特助張創為說，未來還會有國廣7號、8號、9號，會持續公益活動，行善社會。

新北市社會局副局長許秀能代表侯友宜市長到蘆洲長榮路國廣大樓接受致贈，並回贈復康巴士模型水晶車和感謝牌。蘆洲區長陳炳仲、市議員黃桂蘭、李余典，以及獅子會300B1區現任總監鄭興進、前總監楊陳玉霞、楊燦煌、潘俊明、楊宗翰等，和多位區內閣、會長一起參加捐贈儀式。

張國龍表示，他於78年創立國廣機械工程公司，配合國內營建產業需求，陸續成立國雋、永龍華建設公司及國廣營造公司等，其中國廣營造更是臺北市第一家符合內政部所訂承攬資格之地下室擋土支撐專業營造公司。

張國龍表示，他非常感謝侯友宜市長曾協助解決歷經23年的工程爭議案，因此決意回饋社會，以善盡企業責任。於109年首度捐贈1輛復康巴士，111年捐贈2輛，這次再捐贈2輛，希望能幫助更多有復康巴士需求者。

許秀能表示，感謝張董事長全家熱心公益，新北市復康巴士服務從上午6點到晚上11點，預約則從上午7點到晚上7點，去年雖受疫情影響，就醫、復健減少，但仍出車58萬多趟次，載客服務超過111萬人次；今年截至8月底，已出車42萬多趟次，服務超過80萬人次，歡迎有搭乘復康巴士需求者可以電話預約，訂車專線8258-3200，或線上預約 http://www.ycbus.org.tw/rayman/index.htm

更新時間 : 2023-09-18 22:09 GMT+08:00

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