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土銀「麟洋配」手感回溫　再奪香港羽球公開賽銅牌

By 台灣英文新聞
2023/09/18 17:13
土銀「麟洋配」手感回溫 再奪香港羽球公開賽銅牌。(照片由土銀提供)

土銀「麟洋配」手感回溫 再奪香港羽球公開賽銅牌。(照片由土銀提供)

土地銀行「麟洋配」再傳佳績，王齊麟及李洋於本次超級500系列的香港羽球公開賽男雙賽事再奪銅牌，自今年以來，土銀「麟洋配」已在五個超級500以上系列賽躋身四強，顯見手感逐步回溫，同時亦積極爭搶「2024巴黎奧運」參賽權門票。 　　

在本次超級500系列的香港羽球公開賽中，土銀「麟洋配」在八強賽碰上世界排名第41名的大馬組合，雙方兩度呈現平手態勢，所幸王齊麟後場殺球、李洋的網前小球與變向攻擊搭配得宜，兩人順利打退大馬組合、取得四強賽資格。不過，「麟洋配」在四強賽強碰世界排名第11的印尼組合，雖拿下第一局，但第二、三局一路落後，最終無緣晉級冠軍賽。 　　

土銀「麟洋配」目前世界排名第13名、奧運積分排名第7名，自「2020東京奧運」拿下臺灣羽球史上第一面奧運金牌後，近年深受低潮及傷勢所困，僅在去年台北公開賽拿下銀牌，所幸「麟洋配」今年狀況回溫，已在5個超級500以上系列賽進入4強並於7月底日本超級750公開賽奪金，後續「麟洋配」將積極備戰9月底杭州亞運及10月芬蘭公開賽等超級500以上系列賽，力爭世界排名積分與「2024巴黎奧運」參賽門票，全力捍衛奧運金牌衛冕寶座。 　　

近年土銀羽球選手表現亮眼，世界排名亦大幅提升，目前男單有2位、男雙有3組、女雙及混雙各有1組選手居世界排名前50名內，土銀自今年以來已在超級系列賽事已奪下2金、3銀及9銅的豐碩戰果。同時，土銀羽球隊、網球隊在本屆「2021成都世大運」的羽、網球項目也獲得3金2銅成績，球員為國爭光之餘亦樹立運動生涯里程碑。 　　

此外，土銀更落實企業社會責任、定期舉辦羽球公益教學，協助學生與弱勢族群獲更多體育受教權，自今年以來陸續舉辦「土銀有愛，關懷及陪伴羽球體驗營」、「青少年羽球夏令營」等公益活動。在長年耕耘下，土銀已連續14年獲教育部頒發體育推手獎「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三大獎，展現深耕ESG（環境、社會、公司治理）的社會參與成果。

更新時間 : 2023-09-18 22:09 GMT+08:00

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