今年第5例染食腦變形蟲而死亡 美國CDC：湖泊、溫泉等溫暖水域風險高

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國近來發生多起食腦變形蟲奪命事件，日前又有一名幼兒在鄉村俱樂部玩水後，不幸因感染而身亡。當地衛生單位證實，於該場域採集的其中一個樣本檢驗出食腦變形蟲（福氏內格里阿米巴原蟲 brain-eating amoeba ），目前業者已關閉泳池和戲水池，以降低大眾的感染風險。

根據阿肯色州（Arkansas）衛生部門的新聞稿，一名16個月大的男性幼兒Michael Alexander Pollock III於9月4日因感染食腦變形蟲（福氏內格里阿米巴原蟲）而過世，是全美今年第5起死亡案例，而這名幼兒於生前曾與家人前往小石城鄉村俱樂部（The Country Club of Little Rock）玩水。

衛生部門將該場域的環境樣本發送給美國疾病管制與預防中心（The Centers for Disease Control and Prevention，CDC）檢驗，結果發現，該設施的噴水池驗出阿米巴原蟲。衛生官員表示，這名男嬰很可能在玩水花時不幸感染食腦阿米巴原蟲。

食腦變形蟲（福氏內格里阿米巴原蟲）為淡水湖泊、河流、池塘和溫泉中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於46℃的溫熱環境中，在更高的溫度下也可短暫存活，因此7、8、9月是風險最高的時候，但不存在於鹽度較高的海水或經過處理的飲用水中。

首例人類感染病例是發生於1965年的澳洲，一般來說，人類可能在自然水域活動時，這種寄生蟲可通過人類的鼻腔上行侵犯腦部，造成腦部感染與腦組織的破壞，導致腦腫脹和死亡，所以被稱為「食腦蟲」，但喝下遭病原體污染的水則不會被感染，也不會透過人與人接觸傳播。

該疾病潛伏期約1-7天，但也可能長達12天，發病後病程進展快速，初期症狀為頭痛、發燒、噁心、嘔吐，之後出現頸部僵硬、抽搐、意識變化、譫妄、昏迷等腦炎症狀，發病後死亡率約99%。