南韓在野黨領袖不滿政府施政　絕食第19天送醫救治

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓最大在野黨黨魁李在明，因不滿尹錫悅政府施政方式而絕食抗議，絕食至今（18）日為第19天，卻在清晨因健康狀況惡化而被送醫治療。

李在明為南韓最大在野黨「共同民主黨」黨魁，於2022年和現任總統尹錫悅角逐總統大選，尹錫悅最終以48.56%得票率勝出，李在明低於尹錫悅的0.73%飲恨落選。

李在明於8月31日開始絕食抗議，他不滿尹錫悅政府在日本福島核廢水問題上退讓，批評政府為「協助日本犯罪的共犯」，另外他也要不滿求尹錫悅打擊新聞自由等，要求他對破壞民主體制道歉，以及要求內閣改組、改善內政。

在李在明絕食期間，黨內人士及專責醫療團隊等人皆嚴正勸告他立即就醫，但他卻堅持繼續絕食，然而在今日早上午7點10分左右，他血糖突降至嚴重影響健康的程度，並且精神昏迷，因此被送往汝矣島聖母醫院救治。

另外，李在明近日爭議不斷，他涉嫌瀆職、受賄及隱匿犯罪等，但他對於這些罪名一概否認，聲稱自己遭到政治報復。

而他在今日被送醫後，南韓檢方表示，他們已申請了李在明的逮捕令，調查他在擔任城南市市長期間，因城南開發公司造成200億韓元損失而被控瀆職，以及涉嫌收受企業賄賂，向北韓非法匯款800萬美元。