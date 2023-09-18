陳吉仲為台灣進口蛋風暴請辭獲慰留　吳音寧相挺遭批提油救火、游淑慧稱水深魚大

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣進口蛋風暴持續擴大，農業部陳吉仲昨（17）日傳多次請辭，後行照院證實院長程建仁予以慰留。外界對此反應兩極，前台農組經理吳音寧力挺遭批提油救火。

陳吉仲去留還是兩說

進口蛋專案鬧出一人公司、進口疫區蛋、進口數量兜不攏、洗選日期標示有誤、台農背黑鍋等種種問題，昨日又爆出1.4億顆進口蛋中，有5402萬顆蛋因洗選、運輸損耗及過期，不會流入市面，其中5170萬顆待銷毀，銷毀費用高達2.7億的爭議。

陳吉仲傳出近來已多次請辭，皆獲慰留，媒體報導昨日下午請辭終於獲准，但行政院第一時間並未證實，直到17日晚間9時行政院才表示，陳吉仲確實有口頭表達歉意，且願意負起責任，但陳建仁認為，現階段有責任持續向各界釐清質疑，並將進口蛋政策進行通盤檢討，沒有所謂「請辭獲准」的情況。

吳音寧提油救火 游淑慧：水深魚大

民進黨彰化縣第3選區立委提名人、台北農產運銷公司前總經理吳音寧相挺陳吉仲，在臉書發文表示，2018年抹黑、攻擊自己的人，與現在攻擊陳吉仲的「就是同一群人」。她認為，這都是選前惡意鋪排的不實攻擊，更公開向陳吉仲喊話「我們不能向謊言低頭。請一起為台灣農業繼續努力。」然而吳音寧的支持被許多網友痛批，吳音寧自身爭議也說不清，如今說支持可謂提油救火。

國民黨大同士林立委參選人、議員游淑慧今天在臉書表示，陳吉仲與農業部一干大小官員從護航超思開始、護航巴西雞蛋、雞蛋進口專案，說了一個謊就要說更多的謊，最後紙包不住火。她認為民進黨之所以還要留著陳吉仲，是因為陳吉仲知曉太多秘密，水深之處，有難以想像的「大魚」。

民進黨謝系前立委謝欣霓鑿在臉書意有所指表示，「在球場上，球員已經嚴重受傷了，前教練還堅持要他打完比賽。是打算輸球嗎？」

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